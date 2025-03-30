緬甸第二大城籠罩死亡氣息 民眾徒手挖開瓦礫尋找生還者

緬甸第二大城瓦城（Mandalay）附近28日發生規模7.7強震，造成大量建築物倒塌、機場等基礎設施受損，如今街道瀰漫屍體腐敗的氣味，人們迫切徒手清理瓦礫堆，試圖找出可能的生還者。

緬甸軍政府今天下午發布聲明說，這起地震迄今為止已造成約1700人喪生、約3400人受傷，另有約300人失蹤。

美聯社報導，救援工作因為道路損毀、橋梁坍塌、通訊不穩定，以及在內戰中的國家運作困難而受阻。

當地居民在缺乏重型設備的情況下尋找可能的生還者，他們頂著攝氏41度高溫利用鏟子或徒手挖開瓦礫堆，偶爾才會看到履帶式挖土機進駐開挖。

今天下午發生規模5.1餘震，街上民眾尖叫聲四起，而救援工作隨後繼續進行。

瓦城150萬居民有許多人夜晚露宿街頭，有些人因地震而無家可歸，也有人擔心餘震連連可能造成建築物倒塌。

緬甸天主教救濟會（Catholic Relief Services, CRS）駐仰光負責人布萊格（Cara Bragg）表示，目前據報有1644人死亡、3408人失蹤，但相關援助尚未抵達當地許多地區。許多救援工作都是民眾自動自發展開，他們徒手清理瓦礫堆。

布萊格聽取瓦城一名同僚的簡報後表示：「（救援工作）主要是當地民眾自發性投入，他們只想找到自己的親友。」

他指出：「我也看到報導說，一些國家正派遣搜救隊趕赴瓦城支援搜救工作，但當地醫院疲於應付大量湧入的受傷民眾，醫療用品短缺，人們正努力尋找食物和乾淨的飲用水。」

緬甸天主教救濟會今天派出一支小隊評估人們最迫切的需求，以便針對這些需求做出回應。

這次強震導致瓦城機場受損、首都奈比多（Naypitaw）國際機場飛航管制塔台倒塌，所有飛往這兩大城市的商業航班均已停飛。