快訊

東加群島規模7.3強震！我氣象署發布海嘯消息 嚴密監視中

初選暖身賽？藍議員批新北宣講「人民被當工具」 曝現場座位空一片

還要冷3天！全台濕冷「低溫下探11度」 清明連假天氣曝光

緬甸第二大城籠罩死亡氣息 民眾徒手挖開瓦礫尋找生還者

中央社／ 瓦城30日綜合外電報導
緬甸第二大城瓦城（Mandalay）附近28日發生規模7.7強震，造成大量建築物倒塌、機場等基礎設施受損。圖為緬甸曼德勒地震後一座受損的建築。美聯社
緬甸第二大城瓦城（Mandalay）附近28日發生規模7.7強震，造成大量建築物倒塌、機場等基礎設施受損。圖為緬甸曼德勒地震後一座受損的建築。美聯社

緬甸第二大城瓦城（Mandalay）附近28日發生規模7.7強震，造成大量建築物倒塌、機場等基礎設施受損，如今街道瀰漫屍體腐敗的氣味，人們迫切徒手清理瓦礫堆，試圖找出可能的生還者。

緬甸軍政府今天下午發布聲明說，這起地震迄今為止已造成約1700人喪生、約3400人受傷，另有約300人失蹤。

美聯社報導，救援工作因為道路損毀、橋梁坍塌、通訊不穩定，以及在內戰中的國家運作困難而受阻。

當地居民在缺乏重型設備的情況下尋找可能的生還者，他們頂著攝氏41度高溫利用鏟子或徒手挖開瓦礫堆，偶爾才會看到履帶式挖土機進駐開挖。

今天下午發生規模5.1餘震，街上民眾尖叫聲四起，而救援工作隨後繼續進行。

瓦城150萬居民有許多人夜晚露宿街頭，有些人因地震而無家可歸，也有人擔心餘震連連可能造成建築物倒塌。

緬甸天主教救濟會（Catholic Relief Services, CRS）駐仰光負責人布萊格（Cara Bragg）表示，目前據報有1644人死亡、3408人失蹤，但相關援助尚未抵達當地許多地區。許多救援工作都是民眾自動自發展開，他們徒手清理瓦礫堆。

布萊格聽取瓦城一名同僚的簡報後表示：「（救援工作）主要是當地民眾自發性投入，他們只想找到自己的親友。」

他指出：「我也看到報導說，一些國家正派遣搜救隊趕赴瓦城支援搜救工作，但當地醫院疲於應付大量湧入的受傷民眾，醫療用品短缺，人們正努力尋找食物和乾淨的飲用水。」

緬甸天主教救濟會今天派出一支小隊評估人們最迫切的需求，以便針對這些需求做出回應。

這次強震導致瓦城機場受損、首都奈比多（Naypitaw）國際機場飛航管制塔台倒塌，所有飛往這兩大城市的商業航班均已停飛。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸地震國際馳援已部署13隊 消防署：台灣搜救隊解除待命

緬甸世紀強震死傷逾千 我駐緬處建統一窗口協調援助對接

緬甸地震傷亡慘重 陸、印、泰等鄰國派搜救隊與物資馳援

緬甸地震釀多人死傷 紅十字會捐5萬美元助人道行動

相關新聞

緬甸下午3時又震了！瓦城附近傳芮氏規模5.1餘震 居民：8.2強震以來最強

英國BBC報導，美國地質調查局（USGS）指出，緬甸第二大城瓦城西北方28公里的城鎮馬塔拉（Mattara）當地時間30...

緬甸建築遇震憑空消失！「10秒垂直崩塌」畫面曝 僧侶邊拍邊逃命

緬甸28日下午發生規模8.2強震，截至29日造成至少1600多人罹難、3400多受傷，相關各地也不斷傳出災情。根據泰國網...

陸衛星影像曝強震慘況！緬甸瓦城從蔥綠變土棕色 阿瓦大橋斷成好幾截

緬甸中部28日發生強烈地震，造成了重大人員傷亡和財產損失。由於軍政府統治下，緬甸對外訊息封閉，外界對緬甸地震災情所知有限...

緬甸地震死亡人數增加！30日午間已達1700人 3400人受傷、300人失蹤

大陸央視新聞報導，根據緬甸國家管理委員會新聞信息組公布的最新統計數據，截至當地時間30日午間，緬甸全國因28日強烈地震死...

闖曼谷「泰中合資」倒塌大樓！4陸男趁亂盜走32份文件 泰警：面臨起訴

緬甸3月28日發生大地震，鄰國泰國也大受影響，曼谷洽圖洽區（Chatuchak，又譯翟道翟）有一棟興建中、由泰國當地企業與中國廠商合資承建的大樓倒塌，…

天災當前還空襲！緬甸強震當天「軍政府仍轟反抗勢力」 聯合國怒：無法接受

英國廣播公司（BBC）報導，緬甸28日發生大地震當天，大家忙著救人的時候，軍政府竟還持續轟炸國內的反抗勢力；聯合國痛批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。