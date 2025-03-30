台夫妻遇緬甸強震！妻受困倒塌飯店逾1天 外交部：救援工作持續中
緬甸28日發生7.7強震，1名台灣人仍受困瓦城長城飯店。外交部今天表示，駐處將在交通通行後派員前往參與救援及慰問工作。
緬甸28日發生震矩規模7.7地震，來自台灣的林姓夫婦在瓦城長城飯店遇到地震，飯店倒塌，先生因靠近門口第一時間幸運逃出，但林妻還被困在裡面。
外交部晚間回覆中央社提問表示，受困飯店台灣人的救援工作仍持續進行中，駐緬甸代表處將持續全力協助，在至瓦城交通可通行情況下，即派員前往參與救援工作，以及慰問受影響的當地僑胞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言