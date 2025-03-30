中泰合資高樓遭震垮！泰總理要求7天回報調查結果 陸駐泰大使承諾配合

緬甸28日規模8.2強震波及泰國曼谷，已知11人死於中鐵10局城建公司聯合承建中的審計局辦公大樓倒塌。泰國總理貝東塔29日說，已要求內政部公共工程與城鄉規畫局調查該事件，將設立委員會調查倒塌原因並於一周內回報。

另據泰媒「民族報」30日報導，泰國內政部長阿努廷當天會見中國大陸駐泰大使韓志強和幾位中國災害管理專家，討論該大樓倒塌事件，阿努廷說內政部已成立一個委員會，7天內將報告調查結果。

阿努廷並說，調查將涵蓋大樓設計者、監理者和承包商，若發現工程違反先前核准的計畫或使用不合格材料，將依法對負責者究責。中國駐泰大使館對死者致哀；韓志強說，已指示包商配合泰方調查，相信調查將公正進行。

有關搜救進度，曼谷副市長塔維達向英國廣播公司（BBC）坦言救援困難，搜救團隊用X光設備偵測瓦礫內生命跡象，「還有79人失蹤」，將日以繼夜搜救。