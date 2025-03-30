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驚險生還！遭緬甸強震波及 泰國洗窗工懸掛高樓外牆垂降逃脫

中央社／ 曼谷30日綜合外電報導
網路上一段影片捕捉到泰國一名窗戶清潔工在地震發生時，緊緊抓著搖晃高樓的驚心動魄瞬間。在緬甸中部和泰國發生地震兩天後，一名救援人員在曼谷一棟正在建造的建築倒塌現場尋找失蹤者的屍體。法新社
網路上一段影片捕捉到泰國一名窗戶清潔工在地震發生時，緊緊抓著搖晃高樓的驚心動魄瞬間。在緬甸中部和泰國發生地震兩天後，一名救援人員在曼谷一棟正在建造的建築倒塌現場尋找失蹤者的屍體。法新社

緬甸中部28日發生震矩規模7.7強震造成嚴重災情，也波及東部鄰邦泰國。網路上一段影片捕捉到泰國一名窗戶清潔工在地震發生時，緊緊抓著搖晃高樓的驚心動魄瞬間。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，強震發生時，這名不幸的工人身上只有安全帶、安全帽和繩索能保護自己。

地震開始後幾秒鐘，畫面中可以看到這位清潔工低下頭、緊抓著高樓外牆，同時屋頂游池的水大量傾瀉而下。

這名工人盡力保持不動，接著嘗試用繩索垂降往下。然而，當他開始移動時，似乎因為地震引起的建築搖晃而被甩向一邊。

從各方面來看，這位窗戶清潔工能幸運逃脫可謂是奇蹟，因為強震發生迄今，有許多建築倒塌、死傷人數不斷攀升。

緬甸軍政府今天下午發布聲明指出，強震迄今已造成國內約1700人喪生、約3400人受傷，另有300多人失蹤。

地震 泰國 緬甸 緬甸強震

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