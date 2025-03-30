結合民間NGO迅速動員！外交部：台灣已準備好協助緬甸救災

針對緬甸強震，我外交部今（30日）表示，台灣已結合民間NGO，準備好協助緬甸救災。

外交部表示，地震造成緬甸重大傷亡及財產損失，災情發生後，我國政府及民間NGO迅速動員相關資源，並已透過我國駐緬甸代表處向緬甸政府表達關懷與支持，以及台灣已準備好協助緬甸救災的意願。

外交部指出，為確保我國相關援助行動順利進行，在緬方尚未統整回應前，外交部長林佳龍已先指示駐緬甸代表處建立統一對外聯絡窗口（雲組長或楊秘書；電郵mmr@mofa.gov.tw、電話+95-9-427355550），負責協調、統計我國相關單位與團體能提供協助緬甸的方式，並據以繼續與緬甸政府、受災地區及相關機構聯繫對接。

外交部表示，我政府有能力及意願主動提供援助，也肯定我國民間團體自發性的援助行動，齊心為災區人民送上溫暖與支持，充分展現台灣的人道關懷精神；希望在我國政府與民間的共同努力下，緬甸的災後重建工作將能加速進行，讓災民早日重建家園，恢復正常生活。