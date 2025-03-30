緬甸世紀強震死傷逾千 我駐緬處建統一窗口協調援助對接

中央社／ 台北30日電
緬甸28日發生強震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里。已知死傷人數逾千，首都奈比多、第2大城瓦城嚴重災損，鄰國泰國也受影響。圖／美聯社
緬甸28日發生強震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里。已知死傷人數逾千，首都奈比多、第2大城瓦城嚴重災損，鄰國泰國也受影響。圖／美聯社

緬甸28日發生7.7強震，總統賴清德表達願提供必要協助。外交部今天指出，為確保台灣援助行動順利進行，在緬方尚未統整回應前，部長林佳龍已先指示駐緬甸代表處建立統一對外聯絡窗口負責協調，並據以持續與緬方對接。

緬甸28日發生規模7.7地震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里。已知死傷人數逾千，首都奈比多（Naypyidaw）、第2大城瓦城（Mandalay）嚴重災損，鄰國泰國也受影響，曼谷一棟興建中的大樓倒塌。

外交部下午發布新聞稿指出，災情發生後，政府及民間NGO迅速動員相關資源，並已透過駐緬甸代表處向緬甸政府表達關懷與支持，以及台灣已準備好協助緬甸救災的意願。

外交部說明，為確保台灣相關援助行動順利進行，在緬方尚未統整回應前，部長林佳龍已先指示駐緬甸代表處建立統一對外聯絡窗口，負責協調、統計相關單位與團體能提供協助緬甸的方式，並據以繼續與緬甸政府、受災地區及相關機構聯繫對接。

外交部強調，政府有能力及意願主動提供援助，也肯定民間團體自發性的援助行動，齊心為災區人民送上溫暖與支持，充分展現台灣的人道關懷精神，希望在政府與民間的共同努力下，緬甸的災後重建工作將能加速進行，讓災民早日重建家園，恢復正常生活。

地震 外交部 林佳龍 緬甸 緬甸強震

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