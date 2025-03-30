緬甸下午3時又震了！瓦城附近傳芮氏規模5.1餘震 居民：8.2強震以來最強
英國BBC報導，美國地質調查局（USGS）指出，緬甸第二大城瓦城西北方28公里的城鎮馬塔拉（Mattara）當地時間30日下午3時38分發生芮氏規模5.1的餘震。
美國ABC新聞指出，這場地震發生時，人們紛紛在街上尖叫，但目前尚未傳出進一步災損狀況。
住在馬塔拉附近城鎮阿馬拉普拉（Amarapura）的居民告訴BBC，這是自28日那場芮氏規模8.2強震發生以來，他們感受到最強烈的地震。
其實，這個地區附近在當天午夜也有測得芮氏規模4.2的地震。
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