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緬甸下午3時又震了！瓦城附近傳芮氏規模5.1餘震 居民：8.2強震以來最強

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
緬甸第二大城瓦城建築被28日的強震震到歪斜甚至倒塌。路透
緬甸第二大城瓦城建築被28日的強震震到歪斜甚至倒塌。路透

英國BBC報導，美國地質調查局（USGS）指出，緬甸第二大城瓦城西北方28公里的城鎮馬塔拉（Mattara）當地時間30日下午3時38分發生芮氏規模5.1的餘震

美國ABC新聞指出，這場地震發生時，人們紛紛在街上尖叫，但目前尚未傳出進一步災損狀況。

住在馬塔拉附近城鎮阿馬拉普拉（Amarapura）的居民告訴BBC，這是自28日那場芮氏規模8.2強震發生以來，他們感受到最強烈的地震。

其實，這個地區附近在當天午夜也有測得芮氏規模4.2的地震。

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