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緬甸地震死亡人數增加！30日午間已達1700人 3400人受傷、300人失蹤

緬甸地震傷亡慘重 陸、印、泰等鄰國派搜救隊與物資馳援

中央社／ 曼谷30日綜合外電報導
緬甸中部28日發生規模7.7淺層地震，造成多地建築物倒塌，迄今逾5000人傷亡，包含中國、印度及泰國等鄰國近日內派出搜救隊與援助物資馳援，國際社會也正加快援助腳步。新華社
緬甸中部28日發生規模7.7淺層地震，造成多地建築物倒塌，迄今逾5000人傷亡，包含中國、印度及泰國等鄰國近日內派出搜救隊與援助物資馳援，國際社會也正加快援助腳步。新華社

緬甸中部28日發生規模7.7淺層地震，造成多地建築物倒塌，迄今逾5000人傷亡，包含中國、印度及泰國等鄰國近日內派出搜救隊與援助物資馳援，國際社會也正加快援助腳步。

緬甸軍政府表示，這個百年一遇的強震造成的死亡數已經增加至1644人，另有3408人受傷。

路透社報導，緬甸官媒報導，軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）表示：「所有的軍醫院、民間醫院及醫護人員必須攜手合作，以互相協調和高效率的方式，確保有效的醫療回應。」

根據美國地質調查所（USGS）的預測模型估算，緬甸的死亡數可能超過1萬人，地震災損可能超過該國一整年經濟產出。

聯合國（UN）指出，這起地震重創緬甸重要基礎設施，包括機場、高速公路和橋樑，拖慢人道救援行動腳步。

在緬甸受災最嚴重的幾個地區，當地居民向路透社吐露，政府援助付之闕如，人民只能自求多福。

震央附近的實皆市（Sagaing）居民漢新（Han Zin）表示，整座城鎮毀於一旦。

他在電話中說道，「我們在這裡看到大範圍的破壞，許多建築物倒塌」，並補充說自地震發生以來，該鎮多數地區都沒有電，飲用水也已用光。他強調：「我們沒收到任何援助，救援人員也不見蹤影。」

在伊洛瓦底江（Irrawaddy）對岸的瓦城（Mandalay），一名搜救人員表示，許多救援行動都是由少數居民自動自發組成，他們缺乏救援所需的大型設備。

印度、中國、泰國、馬來西亞、新加坡及俄羅斯均已派出搜救隊和援助物資馳援。

印度軍用機昨天載運物資和救援人力，前往受創嚴重的緬甸首都奈比多（Naypyitaw）。

印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，印度軍隊將在瓦城協助設置野戰醫院，另有兩艘印度海軍艦艇正載運物資前往緬甸商業大城仰光（Yangon）。

中國駐緬甸大使館在社群媒體發文說，多組中國搜救隊已抵達緬甸當地，其中一隊是從雲南循陸路進入緬甸。

緬甸官媒指出，一組由78人組成的新加坡救援隊在搜救犬陪同下，正在瓦城展開搜救行動。

地震 搜救犬 死亡 緬甸 緬甸強震

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