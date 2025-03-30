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緬甸地震死亡人數增加！30日午間已達1700人 3400人受傷、300人失蹤
大陸央視新聞報導，根據緬甸國家管理委員會新聞信息組公布的最新統計數據，截至當地時間30日午間，緬甸全國因28日強烈地震死亡的人數達到1,700人，另有3,400人受傷，約300人失蹤。
根據緬甸氣象水文部門30日發布的通告，該國中部28日發生強烈地震後，截至30日上午共報告25次餘震，其中震級最高為7.5，最低為2.8。
另，中國駐緬甸大使館30日確認，有13名中國公民在緬甸強震中受傷。中國駐緬甸大使館並表示，應緬甸政府請求，中國政府決定向緬甸提供人民幣1億元（約合新台幣4.6億元）緊急人道主義地震救災援助，派出兩支救援隊，提供帳篷、毛毯、急救包、食品、飲用水等災區急需物資。
中新社報導，雲南救援醫療隊在地震發生後18小時抵達緬甸，成為首支抵緬的國際救援隊。中國政府首批援助物資則計劃31日啟運。
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