緬甸地震釀多人死傷 紅十字會捐5萬美元助人道行動

緬甸28日發生規模7.7地震，釀多人死傷。中華民國紅十字會今天表示，將先捐助5萬美元（約新台幣165萬元）支援當地緊急救援與賑濟行動，盡全力參與後續復原重建工作。

緬甸瓦城西北方28日發生規模7.7地震，數分鐘後又發生規模6.7餘震。中華民國紅十字會今天透過新聞稿說明，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）在台灣時間3月29日下午5時30分舉行線上夥伴會議，討論緬甸強震後的救災進展與國際援助行動。

這次與會者有IFRC、紅十字國際委員會及各國紅十字會，除了緬甸外，中國、泰國等受影響地區的紅十字會代表說明災情及救援情況。緬甸災情最嚴重，在規模7.7強震後，還發生規模6.7餘震，在實皆地區有130萬人流離失所，估計至少177人罹難、732人受傷，實際傷亡人數恐更高。

根據國外媒體報導，緬甸強震造成的死亡人數可能接近1000人，受傷人數將超過2000人，緬甸政府已宣布6個重災區進入緊急狀態，並請求國際援助。在夥伴會議中，中華民國紅十字會及馬來西亞、荷蘭、芬蘭、日本、新加坡等國紅十字會表都達全力援助。

中華民國紅十字會表示，將先捐助5萬美元幫助當地的人道行動，將盡全力參與後續的復原重建。緬甸即將進入高溫季節，對災民與救援行動將構成嚴峻挑戰，後續緊急募資所得經費，以30%應急援助、70%復原重建為原則，計劃援助1萬至2萬戶家庭。

確保長期支持受災民眾，主要行動有醫療救援，包括設置行動診所、提供藥品與急救物資；緊急避難方面包括發放帳篷、防水布、太陽能燈；基本生活用品方面提供睡袋、蚊帳、毯子等；清潔飲水與能源方面提供飲用水及太陽能行動電源站；長期復原部分則計畫設立庇護所，協助生計發展。