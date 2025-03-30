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新加坡民防部隊派員助緬甸震災 救出倒塌廢墟生還者

中央社／ 記者吳昇鴻新加坡30日專電

新加坡民防部隊出動人員協助緬甸強震救災，代號「獅心行動」，經過8小時的合作救援，今天上午在緬甸首都奈比多救出受困倒塌廢墟中的生還者。

緬甸28日發生震矩規模7.7地震，震央位於中北部實皆市附近，深度僅10公里。已知死傷人數逾千，首都奈比多（Naypyidaw）、第2大城瓦城（Mandalay）嚴重災損，鄰國泰國也受影響，曼谷一棟興建中的大樓倒塌。

新加坡民防部隊昨天派出80名代號為「獅心行動」（Operation Lionheart）隊員前往緬甸，參與搜救和災害援助工作。

聯合早報等媒體今天報導，「獅心行動」隊員在緬甸地震災區中，救出一名受困倒塌廢墟中的生還者。根據民防部隊在臉書發文指出，該團隊於凌晨3時左右，在緬甸首都奈比多與當地消防隊員合作展開救援。

搜救人員經過狹窄的通道，找到受困在水泥塊下的男子。男子仍清醒、能與搜救人員說話。在救援過程中，搜救人員透過縫隙把一條塑膠管塞進廢墟中，讓男子喝水。搜救人員使用切割工具打破水泥塊，前後花了8小時讓男子脫困。民防部隊的醫護人員檢查後表示，該男情況穩定且清醒、送至當地醫院。

新加坡總理黃循財日前在臉書發文，向受地震影響的所有人表達慰問，新加坡正密切關注緬甸和泰國的事態發展。

這次強震的主要災區在瓦城周邊，緬甸軍政府指出，全國累計已超過千人喪命與受傷。密希瑪新聞社（Mizzima News）報導，緬甸當地穆斯林社群通報，強震來襲時，許多人在清真寺禮拜，因此釀成嚴重死傷。

聯合國（UN）昨天表示，醫療物資短缺與基礎建設受損的問題，阻礙緬甸應對致命強震的努力。聯合國強調，受災民眾亟需緊急人道主義援助。

新加坡 民防 緬甸強震

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