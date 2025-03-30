緬甸建築遇震憑空消失！「10秒垂直崩塌」畫面曝 僧侶邊拍邊逃命

緬甸28日下午發生規模8.2強震，截至29日造成至少1600多人罹難、3400多受傷，相關各地也不斷傳出災情。根據泰國網路媒體Khaosod於30日上傳的一段影片，緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）一處建築物在震後垂直坍塌，短短不到10秒之內化為廢墟，且相鄰的建築物遭受波及垮掉，現場揚起大量煙塵。

影片中可見，一名僧侶正用手機拍攝前方一棟淺色建築，遠處地面已揚起大量煙塵。不過數秒，多名僧侶發出驚呼，整棟大樓瞬間垂直崩塌。

建築坍塌時，毗鄰的矮樓也被飛散噴出的殘骸擊中而摧毀，現場瞬間大片灰塵瀰漫。

從建築開始坍塌到波及兩棟建物全數受損，過程不到10秒，這段畫面在30日上午上傳後，已吸引超過12.4萬次觀看，引發熱議。