北京駐緬甸大使館：13名中國公民在地震中受傷

緬甸中部28日發生規模7.7強震，迄今造成數千人死傷。新華社報導，中國駐緬甸大使館今天確認，13名中國公民在緬甸強震中受傷。

央視新聞報導，中國駐緬甸使館工作人員表示，地震發生後，中國駐緬甸使領館第一時間啟動應急機制，全力展開應急處置和領事保護工作。

該人員表示，截至29日下午5時，共接收處置數百名中國公民求助，協助數十人找到失聯親友。受傷人員均在醫院接受治療。由於災區救援工作仍在緊張進行，後續傷亡人數可能還會增加。目前已有多支中國救援隊攜帶救援設備和物資緊急趕赴緬甸地震災區。