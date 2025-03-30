緬甸大地震 大陸調度14顆衛星為救援提供衛星影像

緬甸28日發生強烈地震後，中國大陸除在29日宣布，應緬甸政府請求，中國政府決定向緬甸提供人民幣1億元（約合新台幣4.6億元）緊急人道主義地震救災援助，並派出兩支救援隊。據央視新聞報導，中國航天科技集團所屬中國資源衛星應用中心還調度在軌衛星，安排高分四號衛星、高分三號衛星、環境減災二號05星等14顆衛星對災區進行觀測，為救援提供衛星圖像信息。

報導稱，截至3月29日下午，大陸已安排衛星成像20次，獲取災後有效數據16景，共享歷史數據3景。接下來，資源衛星中心將繼續密切關注緬甸地震災害狀況，安排專人開展衛星遙感圖像數據的獲取工作，持續為震後搶險救災、災害評估等工作提供遙感衛星數據保障和分析服務。