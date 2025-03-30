中泰合資大樓「爆炸式倒塌不正常」！專家指恐有2問題

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
泰國曼谷興建中的審計署辦公大樓28日遭遇地震後倒塌。美聯社
泰國曼谷興建中的審計署辦公大樓28日遭遇地震後倒塌。美聯社

紐約時報報導，緬甸中部實皆市（Sagaing）28日發生規模8.2強震，卻波及千公里之外鄰國泰國，曼谷一棟興建中的30層高樓因而坍塌。這棟預定作為泰國審計署的辦公大樓，由中國中鐵旗下子公司與曼谷開發公司共同承建；事故發生後，建築專家指出此案「不尋常」，可能涉及設計或施工問題。

坍塌現場位於曼谷恰圖恰區（Chatuchak）。強震當下，泰國多地震感明顯，但僅有該工地發生結構性崩塌，引發各界關注建築本身是否存在瑕疵。

紐時引述中國人民日報2021年報導，這項工程由中鐵十局集團與曼谷的義泰公司（Italian-Thai Development Plc）組成ITD-CREC承攬，並於2020年動工，當時是中鐵十局參與建造的最高建築之一，總經費約21.36億泰銖，按近日幣值約台幣22.14億元。

紐時描述，中鐵十局隸屬中國中鐵集團，該集團是中國大型國企，深度參與「一帶一路」倡議，長期承接海外基礎建設，藉此拓展中國供應鏈與地緣影響力。

泰國蒙固皇家科技大學土木工程教授、泰國建築工程協會前主席蘇萬沙瓦（Suchatvee Suwansawat）認為，專家必須釐清這起事故究竟是設計缺陷還是施工失誤所導致。

蘇萬沙瓦指出，一棟尚未完工的建築，理論上不該比已落成的結構更脆弱，「這樣的建築應該是100%安全，一定是哪裡出了問題，從影片看來，整體就像爆炸般瞬間崩解，這並不正常。」

蘇萬沙瓦也提到，泰國過去從未發生過類似規模的高樓坍塌事件，僅在1993年與2014年出現兩起6層樓建物倒塌的案例。

蘇萬沙瓦坦言，「我們對這種情況毫無經驗，目前無法下定論，還需要進一步檢視結構計算、採集樣本與蒐集證據。從現場畫面來看，建築幾乎同時崩解，我們看到柱子一根根爆裂開來」。

地震 緬甸 緬甸強震

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