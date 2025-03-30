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緬甸強震學校坍塌師生受困 母親哭喊女兒名字

中央社／ 瓦城29日綜合外電報導

緬甸救難人員持續搜救強震受害者，他們今天爬進瓦城郊區一所私立中學瓦礫堆中，一扇卡住的門卻擋住他們的去路，無法前進。一旁等待的母親說除了哭喊女兒名字，什麼也做不了。

法新社報導，28日的強震把智慧別墅私立中學（Wisdom Villa Private High School）的6層樓建築震倒，只剩至1層半的高度，較低樓層已被壓擠成傾斜的混凝土塊。

在規模7.7地震強力作用下，一支支的鋼條從殘破不堪的建築頂層外露，扭曲成為糾結樹根狀。

當地人說，震後數小時過後有7死，但從瓦礫堆中拉出兩名生還者，目前至少還有7人受困，包括兩名教師和多名兒童。

許多家人和鄰居在地面擠成一團，靜靜地看著，希望能聽到更多好消息。

35歲教師金馬津（Kim Ma Zin，音譯）說道，「我跑出那棟建築。」她額頭上有刮傷痕跡。

26歲亞敏（Yamin Shwe Zin，音譯）則是受困教師之一，她的母親尹努（Yin Nu，音譯）地震當天晚上就來到出事地點。

救援人員一度聽到亞敏自建築內發出的呼喊聲，說：「我是亞敏老師。我在裡面，我還活著，請幫幫我，我口渴。」

她的母親從那時起就一直在等。尹努說：「我像瘋子一樣在大樓外面轉著。我哭喊女兒的名字，我什麼也做不了。」

這所學校位於第2大城瓦城（Mandalay）郊區巴里克（Paleik），平常約有200名12至15歲的學生，不過目前學期已經結束，大多數學生已經離校。

學校有兩棟樓，地震發生時，其中1棟的人員全數逃出，但另1棟倒塌並困住在5樓教室練習舞蹈的師生。

地震 緬甸 緬甸強震

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