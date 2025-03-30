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泰國建築物強震中崩塌 中市建築品管協會理事長看出這些事

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市建築品管協會理事長、逢甲大學土木工程學系老師許宏丞從泰國建築物崩塌的照片看到了些端倪。圖／取自許宏丞臉書
台中市建築品管協會理事長、逢甲大學土木工程學系老師許宏丞從泰國建築物崩塌的照片看到了些端倪。圖／取自許宏丞臉書

緬甸日強震，少有地震的鄰邦泰國卻傳災情。台中市建築品管協會理事長、逢甲大學土木工程學系老師許宏丞從泰國建築物崩塌的照片看到了些端倪。並認為，泰國朋友以往雖說「泰國沒地震，蓋好沒事就沒事」但建築業仍應一步一腳印，紮實每個環節，因為實在「沒有僥倖」。

許宏丞說，經歷過921的災區勘災，他從泰國建築崩塌的照片看到以下四點：

一、像是積木散落的崩塌結構，可理解梁柱接頭抗震性非常薄弱，人員在結構破壞過程進行中就沒有逃生時間空間。

二、照片中的鋼筋都是直接拔出，鋼筋本身都完整沒拉斷。因為拉斷的鋼筋會呈現捲曲狀，既然沒拉斷，那也就沒所謂抗震強度可言，專業上說就是「握裹力」不足，混凝土強度應該有很大疑慮。

三、當地鋼筋應該還是用搭接（鋼筋靠在一起，用鐵絲綁縛），而非台灣採用的續接器續接，抗震性完全不同。

四，箍筋咧？繫筋咧？看不到箍筋一根根拉斷，就看不到耐震破壞的程序，又何來逃生時間。若是預鑄件梁柱接頭，那就更嚴重了，預鑄接頭的抗震性設計更是嚴謹，照片上完全看不到。從後來相關報導證實，泰國建物崩塌的建物並非預鑄式建築，而是現地灌漿的滑昇模板。

許宏丞上午說，若有箍筋、繫筋，地震時柱體會先十字型裂開，接下來保護層崩裂、箍筋崩斷、核心混凝土碎裂，鋼筋最後才斷裂，經此過程中，人們都還有些許逃生的時間，而不是一下就跨下來。

地震 緬甸 緬甸強震

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