快訊

EZCourse副總被指是「創意私房」會員怒駁斥 黃益中道歉：轉發網友貼文

判斷衰弱狀況及預期壽命長短 專家曝一分鐘快速測試就知結果

持股市值1877萬！小師傅：00929換成00713累積67張一年增30幾萬左右配息

台灣婦人瓦城被困逾30小時 台商憂救援緩慢急募人力

中央社／ 台北30日電

來自台灣被困在緬甸瓦城長城飯店的婦人，目前被困時間已經超過30小時，緬甸台商總會秘書長羅振華今天對中央社表示，瓦城因為災情真的很嚴重，需要救援者太多，救援隊人手不夠，對此情況大家都擔心，他已經請朋友再找救援隊協助中。

緬甸瓦城西北方28日發生震矩規模7.7淺層地震，數分鐘之後又發生規模6.7的餘震。

來自台灣的林氏夫妻在瓦城長城飯店（Great Wall）遇到地震，飯店倒塌，先生因靠近門口第一時間幸運逃出，但林妻還被困在裡面，目前已被困逾30小時。

磚紅色的長城飯店不敵強震後倒塌，呈現45度傾斜，一樓幾乎被埋在瓦礫之下，四周布滿破碎的磚塊與殘骸。

林妻與長城飯店工作人員一起被困在底層樓，昨天透過工作人員對講機，林婦的聲音聽來很虛弱，她有高血壓，所有人都為她集氣。

羅振華表示，來自台灣的林氏夫妻數天前來瓦城旅遊，當時留下雙手合十，面帶笑容的相片，卻因突如其來的地震蒙上陰影。林先生當時因靠近飯店門口幸運先逃出只受了點小傷，目前仍在等待救出妻子的佳音。

據羅振華提供的影片，可看到長城飯店倒塌讓停在門口的汽車蒙上厚厚的土石灰燼；他說，晚上已有小型挖土機進駐，半夜陸續有救援人力加入，希望把握震後黃金時間搶救被困人員，目前有些人獲救，大家都盼救援進度能再加速。

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

7.7強震重創緬甸！金馬導演心繫家鄉　哀求：渡過難關

緬甸軍方據報強震後繼續空襲「緊急狀態」地區

緬甸歸僑協會新北中和華新街點燈祈福 聯合募款賑災送暖

緬甸地震 日本政府宣布將提供救援物資

相關新聞

中泰合資大樓「爆炸式倒塌不正常」！專家指恐有2問題

紐約時報報導，緬甸中部實皆市（Sagaing）28日發生規模8.2強震，卻波及千公里之外鄰國泰國，曼谷一棟興建中的30層...

緬甸8.2強震 已1644死 美估罹難者破萬

緬甸中部廿八日發生規模八點二地震，截至廿九日，至少已一六四四人罹難、三四○八人受傷，及至少一三九人下落不明。震後當地通訊...

泰國樓塌百人失聯 緬甸徒手挖掘救人

規模八點二強震重創緬甸，還震垮泰國曼谷一棟卅多層高樓，救難人員廿九日在瓦礫中偵測到十五人生命跡象，士氣大振，但數十人仍受...

泰國為何災情慘重？高樓、震波共振 抗震設計差

緬甸廿八日強震，少有地震的鄰邦泰國卻傳災情。新加坡專家韋生吉認為，泰國城市高樓密集，地震波和盆地中的高樓產生共振，加上部...

泰辦公第一高樓…興建中審計局樓塌 陸企合建

緬甸廿八日大地震傷亡慘重，鄰近緬甸的泰國曼谷一棟由大陸企業與泰國企業合建、高度三十三層的泰國審計局新大樓也倒塌，造成多人...

泰國建築物強震中崩塌 中市建築品管協會理事長看出這些事

緬甸日強震，少有地震的鄰邦泰國卻傳災情。台中市建築品管協會理事長、逢甲大學土木工程學系老師許宏丞從泰國建築物崩塌的照片看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。