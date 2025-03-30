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大陸央視前進緬甸瓦城 缺電、飲水與食物匱乏

聯合報／ 大陸中心／即時報導
緬甸瓦城許多建築嚴重損毀，搶救工作仍在艱難地進行中。（圖／取自央視新聞）
緬甸瓦城許多建築嚴重損毀，搶救工作仍在艱難地進行中。（圖／取自央視新聞）

根據緬甸官方公布的數據，截至當地時間29日晚，緬甸28日強烈地震已在全國造成1,644人死亡、3,408人受傷、139人失蹤。大陸央視記者當地時間29日深夜、30日凌晨，抵達此次地震最嚴重地區之一的緬甸第二大城瓦城（大陸稱「曼德勒」），直擊當地目前面臨電力中斷及飲用水和食物匱乏的嚴峻處境。

央視記者指出，距離瓦城越近，道路情況就越糟，路面斷裂導致車輛行駛期間不得不小心翼翼。過去在正常情況下，從緬甸首都奈比多（大陸稱「內比都」）到瓦城走高速公路約需3.5個小時。

但地震後因高速公路封閉必須繞道行駛，加上路況不佳，央視記者花了近6個小時才抵達瓦城。但由於電力中斷，入夜後延路的村莊全部一片漆黑，手機信號也斷斷續續。

或許是擔心後續餘震，央視記者表示，當地許多民眾晚上就直接睡在路邊，目前瓦城嚴重缺乏飲用水和乾淨的食物。

央視記者當地時間30日凌晨抵達瓦城市區時，當地因有大型發電設備供電，才顯見明亮，但市區裡一些高層建築坍塌和損毀情況十分嚴重，搶救工作仍在艱難地進行中。

地震 緬甸 緬甸強震

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