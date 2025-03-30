影／緬甸強震撼動曼谷第2高樓！如鐘擺搖晃畫面曝 15秒片令人心驚
緬甸中部28日發生規模8.2地震，震源深度僅10公里，截至29日已至少1644人罹難，而震央曼德勒市附近及鄰近的泰國曼谷均發生建築倒塌。隨著災情陸續傳出，有網友分享一段影片，可見地震當下，泰國第二高樓「王權大京都大廈」（King Power Mahanakhon）如鐘擺來回搖晃，令人心驚膽戰。
77層樓的王權大京都大廈高達314公尺，根據這段15秒的TiKTok影片，在地震當下猶如鐘擺不斷來回搖晃，加上部分帷幕牆馬賽克化、凹凸不平的缺口，彷彿隨時會被震斷，驚悚景象令目擊者發出驚呼。
影片曝光後引發熱議，短短1天吸引超過1萬多人按讚討論。有人說，「好像疊疊樂隨時會倒」、「大樓建築超堅固，不愧是德國建築設計」、「2周前我才在77樓，還好地震時我不在上面」、「頂樓搖擺的距離應該會誇張到嚇死人」。
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