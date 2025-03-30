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緬甸強震30小時傳好消息 瓦城倒塌公寓救出1婦女

中央社／ 緬甸瓦城29日綜合外電報導

緬甸毀滅性強震發生30個小時過後，法新社等記者看到救難人員今天從瓦城（Mandalay）一棟倒塌的公寓廢墟中救出一名生還婦女。

救援人員從天空別墅公寓（Sky VillaCondominium）救出30歲女性普萊凱（Phyu LayKhaing），小心翼翼地用擔架將她抬出廢墟時，現場響起振奮的掌聲。

當擔架抬了下來，她一直焦急等待消息的丈夫耶昂（Ye Aung）給了她一個擁抱。

耶昂先前告訴法新社說，「最初，我並不認為她還活著」，現在「我很高興聽到好消息」。這對夫妻育有兩個年紀分別為8歲和5歲的兒子。

當救護車駛往醫院時，透過車窗可以看到耶昂緊握著妻子的手。

一名紅十字會（Red Cross）人員稍早前告訴法新社，可能有90多人受困於公寓大樓的廢墟之中。

瓦城西北方28日發生規模7.7淺層地震，數分鐘之後又發生規模6.7的餘震。

這次地震導致緬甸大片地區建築物損毀、橋梁倒塌、道路變形。緬甸第2大城、人口超過170萬的瓦城隨處可見大規模災損。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，緬甸強震已知死亡人數已升至超過1600，部分地區的民眾表示，他們只能徒手挖掘找尋被困在廢墟中的親人。

在仰光（Yangon），有民眾告訴BBC記者說，聯繫工作幾乎是不可能的任務，「最主要的是我們既沒有網路也沒有電話線路，所以要聯繫彼此十分困難。救援團隊已經抵達，但我們不知道他們會去哪裡，因為電話線都斷了」。

地震 緬甸 緬甸強震

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