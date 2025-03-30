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緬甸強震釀數千死傷 越南79官兵前往救災

中央社／ 河內30日專電

緬甸強震已釀數千死傷，越媒報導，越南人民軍將派遣79名官兵前往緬甸救災，並計劃在今天出發。另據越南外交部通報，尚未接獲越南公民在這次震災中受到影響的消息。

緬甸中部28日發生震矩規模7.7強震，越南人民軍隊報報導，越南人民軍將派遣79名官兵赴緬甸救災。越南國防部對外局將協助辦理官兵出入境手續，並協調空軍及各民用航空將救援力量、裝備與救護用品運往緬甸震央。

越南人民軍副總參謀長黃戰勝（Huynh ChienThang）表示，參加緬甸的人道救援展現越南黨和國家與人民對國際社會的高度責任感，要求各相關單位緊密配合、迅速部署，讓救援力量可以在3月30日出發。

官媒「世界與越南報」報導，越南外交部在緬甸強震發生後立刻和越南駐泰國與緬甸的代表機構聯繫，初步了解，目前未有越南公民在這次震災中受到影響的消息，將在必要時展開公民保護計畫。

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