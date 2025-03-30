聯合國：物資短缺、建設受損 阻礙緬甸強震救災

聯合國（UN）今天表示，醫療物資短缺與基礎建設受損的問題正阻礙應對緬甸致命強震的努力。聯合國強調，受災民眾亟需緊急人道主義援助。

法新社報導，緬甸中部實皆市（Sagaing）西北部28日發生規模7.7淺層地震，目前已知1600多人罹難，聯合國正與人道主義夥伴組織一起動員，以進行緊急救援工作。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）發布聲明表示，「隨著災情逐漸明朗，亟需緊急人道主義援助來支援受災民眾。然而，醫療物資短缺以及道路和通訊基礎設施受損阻礙了救災工作。」

「醫療物資嚴重短缺…包括救傷包、血袋、麻醉劑、輔助設備、基本藥物和醫護人員使用的帳篷。」

OCHA表示，強震導致許多醫院和醫療設施嚴重受損，甚至被徹底摧毀。

「電信和網路中斷情況持續阻礙人道主義通訊和行動。受損道路和斷垣殘壁也阻礙援助進入災區，並使評估需求的工作更加複雜化。」

人道事務協調廳表示，目前正進行協調，以快速評估需求並擴大緊急應變規模。

該機構還說，由17輛卡車組成的車隊今天稍晚將從鄰國中國抵達緬甸，以運送避難和醫療物資。