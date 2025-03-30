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泰辦公第一高樓…興建中審計局樓塌 陸企合建

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
緬甸首都奈比多搜救人員，廿九日設法尋找受損建物下的可能生還者。（美聯社）
緬甸首都奈比多搜救人員，廿九日設法尋找受損建物下的可能生還者。（美聯社）

緬甸廿八日大地震傷亡慘重，鄰近緬甸的泰國曼谷一棟由大陸企業與泰國企業合建、高度三十三層的泰國審計局新大樓也倒塌，造成多人死傷。該大樓由大陸中鐵十局施工，工程建設進度為百分之三十，剛完成封頂，曾號稱「泰國辦公第一高樓」。

不過，大陸官媒央視、人民網原先刊出的高樓倒塌報導皆已被刪除，而中鐵集團也已將慶祝該大樓封頂的文章刪除。此消息在大陸社群媒體引發關注與熱議，討論是否有「貓膩」。

泰國英文媒體民族報指出，截至廿八日晚間十點，已確認有四名工人在此樓塌陷事故中死亡，九人受傷，還有一一七人失蹤。該大樓耗資廿一點三億泰銖（約合台幣十九億元），陸方股份四成九。

泰媒芭堤雅新聞昨日傍晚消息，泰國總理貝東塔下令對倒塌事件展開緊急調查，並要求約在四月五日前提交一份全面報告，調查可能會審查建築標準、抗震設計合規性，以及是否有腐敗導致倒塌。

緬甸瓦城的民宅牆面崩落，民眾冒險回家找尋可用物品。（法新社）
緬甸瓦城的民宅牆面崩落，民眾冒險回家找尋可用物品。（法新社）

另外，大陸媒體報導，雲南省救援隊、大陸中國救援隊、香港救援隊及藍天救援隊、公羊救援隊等多支官方和民間救援隊伍，昨天已前往緬甸協助救災。大陸國家主席習近平、大陸總理李強也已向緬甸領導人敏昂萊致慰問電，習近平表示「對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬、受傷人員和災區民眾致以誠摯慰問」。

昨天下午大陸國家國際發展合作署新聞發言人李明表示，應緬甸政府請求，大陸政府決定向緬甸提供人民幣一億元（約合台幣四點五六億元）緊急人道主義地震救災援助，派出兩支救援隊提供帳篷、毛毯、急救包、食品、飲用水等災區急需物資。

大陸紅十字會也向緬甸災區提供大量帳篷、毛巾被、折疊床、賑濟家庭包。

地震 緬甸 緬甸強震

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