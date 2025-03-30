泰國為何災情慘重？高樓、震波共振 抗震設計差

緬甸廿八日強震，少有地震的鄰邦泰國卻傳災情。新加坡專家韋生吉認為，泰國城市高樓密集，地震波和盆地中的高樓產生共振，加上部分抗震設計可能不嚴格，使震波帶來的損害變大。

根據美國地質調查所調查，這場地震震央在緬甸中部實皆市西北方約十六公里處，深度僅十公里。

星國南洋理工大學地震學者韋生吉接受聯合早報訪問時說，此次地震並非出乎意料，但強度大、能量傳播距離也更遠。他接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問則提到，這場地震發生在實皆斷層的一個區段，這條重大斷層帶在史上發生過不只一次大地震，近兩百年以來一直沒動靜，據歷史研究和現代地球物理學調查「這道斷層此一區段很可能發生大地震」，之前曾將相關風險告知緬甸當局和科學家。

韋生吉表示，泰國境內沒有像緬甸那樣的大斷層，屬相對穩定的地質塊體，緬甸「地震破裂」（地殼滑動程度）向南延伸，震度又較大，影響泰國大部分地區，在實皆東北方十七點二公里處的緬甸第二大城瓦城（又譯曼德勒）及位於震央以南約一千公里的泰國首都曼谷都有建築物遭震倒。

他說，曼谷位於廣闊盆地，盆地中充滿土壤沉積物，容易放大地震波，這些被放大的地震波又進一步和盆地中的高樓產生共振，使高樓的震動強烈。

路透廿八日報導，英國倫敦大學地震學者沃克指出，印度板塊與歐亞板塊的邊界大致呈南北走向，貫穿緬甸中部，這些板塊以不同速度水平滑動，導致走向滑移地震；相較於印尼蘇門答臘等地的隱沒帶地震，走向滑移通常威力較小，原因是隱沒帶地震發生時，一個板塊會滑入另一個板塊下方，釋放出更強烈能量。

英國地質調查所研究員穆森則認為，這次地震破壞力驚人，主因在於震源深度極淺。實皆市所在的實皆省過去較少發生強震，當地基礎設施恐未按耐震標準設計。

地質學者菲尼克斯告訴ＣＮＮ，廿八日地震釋放的能量相當於三百卅四枚原子彈爆炸，由於印度板塊持續向緬甸下方的歐亞板塊擠壓，餘震可能持續數月；緬甸內戰將使災情惡化，「原本的情況就已很棘手，現在變得幾乎無法應對，外界難以掌握真正災情」。