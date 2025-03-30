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泰國樓塌百人失聯 緬甸徒手挖掘救人

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
在泰國曼谷，興建中的審計長公署辦公大樓建築物基地，廿八日因強震而倒塌。（法新社）
在泰國曼谷，興建中的審計長公署辦公大樓建築物基地，廿八日因強震而倒塌。（法新社）

規模八點二強震重創緬甸，還震垮泰國曼谷一棟卅多層高樓，救難人員廿九日在瓦礫中偵測到十五人生命跡象，士氣大振，但數十人仍受困。失聯者家屬在現場焦急等待，有人忍不住痛哭；也有名婦人在強震來襲後的曼谷街頭產下「地震寶寶」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，許多曼谷高樓的受困者家屬廿九日趕到事發現場旁，坐在塑膠椅看救難人員在斷垣殘壁間搜救。母親、姊妹曾在該工地刷漆但都已失聯的瓊盆說，「我一直打電話，但是都打不通」。

家屬焦急等待 情緒潰堤

警方在該大樓附近設帳篷，供失聯者家屬登記。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，有多名民眾表情凝重登記親人資料，多為婦女，許多人眼眶泛淚，心急如焚；偶爾有人情緒潰堤，當場痛哭。截至廿九日上午，已知近百人失聯。

該工地工人金翁告訴法新社，他弟弟剛進去工地上工，大樓就崩塌，「我看到漫天沙塵，趕緊跑離這棟倒塌中的建築物」。金翁曾向弟弟和朋友們撥打視訊電話，但只有一人接聽，且看不到對方的臉，「通話到一半電話就斷了」；想到弟弟和朋友都在裡面，「我無話可說」。

泰國曼谷因強震而傾倒的公署辦公大樓外，失蹤者的親友著急地痛哭。（路透）
泰國曼谷因強震而傾倒的公署辦公大樓外，失蹤者的親友著急地痛哭。（路透）

曼谷婦人產下「地震寶寶」

強震襲擊的曼谷街頭，卻也有新生命誕生；在眾人紛紛疏散的混亂街頭，一名婦人在醫護人員圍繞下躺在擔架上平安生產。

在緬甸，一名自稱是首都奈比多居民的男子，被迫與罹難的母親道別。ＣＮＮ引述一段影片報導，該男子母親被壓在瓦礫堆，但他依然緊握母親毫無生氣的手，哭著向母親遺體說「媽，我是妳的兒子，請別擔心我，我不會去妳不希望我去的地方，我也不會做傻事，我會好好的，請妳放心」。

瓦城等不到重型機械開挖

震央附近的緬甸瓦城，多棟建築遭夷平。路透廿九日報導，震災倖存者已開始徒手挖掘廢墟，設法營救受困者。當地居民和救援人員說，由於沒有重型機械協助，當地政府也缺乏支持，他們難以救出發出呼救的倖存者。

一名從倒塌牆壁死裡逃生的廿五歲居民向路透說，他的祖母和兩名男性長輩仍困在瓦礫堆，他徒手挖掘但無濟於事，「瓦礫太多，又沒有救援團隊過來」；他邊說，眼淚一邊奪眶而出。

另有一名救援人員說，他想救出瓦城附近阿馬拉普拉（Amarapura）一棟倒塌建築裡的一百四十名僧侶，但「我們無法幫忙，因為我們沒有足夠人力和機械來移除（建築）殘骸」，不過他仍說「我們不會停下」。

地震 緬甸 緬甸強震

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