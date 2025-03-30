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緬甸8.2強震 已1644死 美估罹難者破萬

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
搜救人員廿九日在瓦城十二層高的天空別墅公寓大樓瓦礫堆中搜尋倖存者。（法新社）
搜救人員廿九日在瓦城十二層高的天空別墅公寓大樓瓦礫堆中搜尋倖存者。（法新社）

緬甸中部廿八日發生規模八點二地震，截至廿九日，至少已一六四四人罹難、三四○八人受傷，及至少一三九人下落不明。震後當地通訊、道路及航班受阻，大幅增加救援難度。受強震波及的泰國曼谷一棟興建中高樓倒塌，已至少十人死亡，雖正持續搜救，但當地官員坦承救援進展不易。

這次震央接近緬甸第二大城瓦城，多地屋倒路斷，還有橋梁、水壩倒塌，首都奈比多機場和第二繁忙的瓦城國際機場均傳關閉及航班取消。緬甸軍政府資訊小組聲明，除死者外，至少還有二三七六人受傷、卅人失聯。死者包括奈比多機場五名值班人員；地震後，該機場班機無法起降，緬甸軍方預估至少要三個月能修復。初步消息稱，該機場傷亡人數估計十到十五人。

緬甸世界展望會會長金敏向英媒天空新聞網說，救難人員目前面臨最大挑戰是無法實際進入災區。由於高速公路毀壞，無法以公路前往瓦城，加上瓦城機場暫時關閉，立即將救援物資送達非常困難，勢必要找到援助災區的替代選項。

消息人士說，緬甸的航班廿八日下午與傍晚開始恢復，但奈比多機場塔台毀壞後，該機場如何因應運作仍有待釐清。

另據緬甸媒體報導，地震發生在當地中午十二時五十二分，許多穆斯林正在清真寺集體禮拜，逾五十座清真寺震垮，導致近三百人死亡。在瓦城地區皎塞鎮，一棟三樓建築倒塌，設於該建物的幼稚園有五十名五歲以下幼童，以及數名教師受困在瓦礫下；有部分兒童獲救，但已知兩位教師及部分兒童喪命，且仍有多人生死未卜。

緬甸廿八日強震震倒瓦城的馬哈木尼佛塔，除了該佛塔，全緬許多知名歷史宗教建物受損嚴重。（歐新社）
緬甸廿八日強震震倒瓦城的馬哈木尼佛塔，除了該佛塔，全緬許多知名歷史宗教建物受損嚴重。（歐新社）

法新社引述紅十字會報導，瓦城另有一棟十二樓公寓倒塌，已知九死、四十四人獲救，但恐逾九十人仍受困。緬甸軍政府說，瓦城已逾一千五百棟房屋受損，有救援人員只能徒手挖掘設法救人。

華盛頓郵報引述美國地質調查所（ＵＳＧＳ）評估模型指出，這次震災罹難者達一萬人的機率逾七成；死者介於一萬到十萬人機率為三成五，突破十萬機率為三成六。經濟損失可能超過緬甸國內生產毛額（ＧＤＰ）；該國前年ＧＤＰ近台幣二點二兆元。

泰國曼谷一棟興建中卅多層大樓在地震數秒間倒塌，多名工人受困，救援人員徹夜搜救。曼谷市長查察說，該市約十名罹難者多數死於該大樓倒塌；英國廣播公司（ＢＢＣ）引述官方數據指出，現場四百多名工人已知八死八傷、九十六人失蹤。

緬甸軍政府領袖敏昂萊廿八日罕見向國際社會求援，美國總統川普同日在華府被問及這次地震時說，「我們會出手幫忙，已通知相關人員」。日本、印尼也表慰問。

俄羅斯、印度已向緬甸派遣救援人員和物資，新加坡也派八十人赴緬，馬來西亞卅日將派人赴援。南韓說，將透過國際組織提供緬甸首批價值兩百萬美元援助，紐西蘭將透過國際紅十字會捐款兩百萬紐幣（台幣約三八五八萬元）。聯合國撥款五百萬美元展開救援，東協宣布將支持緬、泰救災，協調人道援助。

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