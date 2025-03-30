緬甸8.2強震 已1644死 美估罹難者破萬

緬甸中部廿八日發生規模八點二地震，截至廿九日，至少已一六四四人罹難、三四○八人受傷，及至少一三九人下落不明。震後當地通訊、道路及航班受阻，大幅增加救援難度。受強震波及的泰國曼谷一棟興建中高樓倒塌，已至少十人死亡，雖正持續搜救，但當地官員坦承救援進展不易。

這次震央接近緬甸第二大城瓦城，多地屋倒路斷，還有橋梁、水壩倒塌，首都奈比多機場和第二繁忙的瓦城國際機場均傳關閉及航班取消。緬甸軍政府資訊小組聲明，除死者外，至少還有二三七六人受傷、卅人失聯。死者包括奈比多機場五名值班人員；地震後，該機場班機無法起降，緬甸軍方預估至少要三個月能修復。初步消息稱，該機場傷亡人數估計十到十五人。

緬甸世界展望會會長金敏向英媒天空新聞網說，救難人員目前面臨最大挑戰是無法實際進入災區。由於高速公路毀壞，無法以公路前往瓦城，加上瓦城機場暫時關閉，立即將救援物資送達非常困難，勢必要找到援助災區的替代選項。

消息人士說，緬甸的航班廿八日下午與傍晚開始恢復，但奈比多機場塔台毀壞後，該機場如何因應運作仍有待釐清。

另據緬甸媒體報導，地震發生在當地中午十二時五十二分，許多穆斯林正在清真寺集體禮拜，逾五十座清真寺震垮，導致近三百人死亡。在瓦城地區皎塞鎮，一棟三樓建築倒塌，設於該建物的幼稚園有五十名五歲以下幼童，以及數名教師受困在瓦礫下；有部分兒童獲救，但已知兩位教師及部分兒童喪命，且仍有多人生死未卜。

緬甸廿八日強震震倒瓦城的馬哈木尼佛塔，除了該佛塔，全緬許多知名歷史宗教建物受損嚴重。（歐新社）

法新社引述紅十字會報導，瓦城另有一棟十二樓公寓倒塌，已知九死、四十四人獲救，但恐逾九十人仍受困。緬甸軍政府說，瓦城已逾一千五百棟房屋受損，有救援人員只能徒手挖掘設法救人。

華盛頓郵報引述美國地質調查所（ＵＳＧＳ）評估模型指出，這次震災罹難者達一萬人的機率逾七成；死者介於一萬到十萬人機率為三成五，突破十萬機率為三成六。經濟損失可能超過緬甸國內生產毛額（ＧＤＰ）；該國前年ＧＤＰ近台幣二點二兆元。

泰國曼谷一棟興建中卅多層大樓在地震數秒間倒塌，多名工人受困，救援人員徹夜搜救。曼谷市長查察說，該市約十名罹難者多數死於該大樓倒塌；英國廣播公司（ＢＢＣ）引述官方數據指出，現場四百多名工人已知八死八傷、九十六人失蹤。

緬甸軍政府領袖敏昂萊廿八日罕見向國際社會求援，美國總統川普同日在華府被問及這次地震時說，「我們會出手幫忙，已通知相關人員」。日本、印尼也表慰問。

俄羅斯、印度已向緬甸派遣救援人員和物資，新加坡也派八十人赴緬，馬來西亞卅日將派人赴援。南韓說，將透過國際組織提供緬甸首批價值兩百萬美元援助，紐西蘭將透過國際紅十字會捐款兩百萬紐幣（台幣約三八五八萬元）。聯合國撥款五百萬美元展開救援，東協宣布將支持緬、泰救災，協調人道援助。