緬甸地震 日本政府宣布將提供救援物資

中央社／ 東京29日專電

緬甸發生震矩規模7.7強震，日本政府今天宣布將提供救援物資等，至於具體的品項、搬運方法，今後將進一步研議。

緬甸中部實皆市（Sagaing）西北部昨天發生規模7.7淺層地震，數分鐘後又發生規模6.4餘震，受災情況嚴重。

日本政府今天表示，鑑於緬甸發生強震，將提供救援物資等協助。

日本外務大臣岩屋毅今天發布訊息向緬甸民眾表達慰問。岩屋表示，「聽聞緬甸中部發生地震，緬甸國內災情嚴重，我著實感到心痛。我想對受害者表達由衷的慰問之意」。

岩屋還說：「期待受害者早日恢復（正常生活），災區儘早重建。我們與日本的好友緬甸民眾同在。」

緬甸軍政府今天表示，這場強震截至目前為止，已知緬甸各地死者達1644人死亡、傷者3408人、失聯者139人。預料死傷人數持續增加，緬甸軍政府請求國際社會提供支援。

日本駐緬甸大使館表示，震央附近的第2大城瓦城（Mandalay）有2名日本人受傷，在醫院接受治療後並未住院，無生命危險。(編輯：韋樞)

地震 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

各團體欲勸募馳援緬甸地震 衛福部提醒注意法規

緬甸強震泳池變瀑布 大樓外牆「清潔工懸掛半空」驚險一刻被拍下

緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

緬甸地震 在台僑生：後續恐需經濟協助

相關新聞

緬甸8.2強震 已1644死 美估罹難者破萬

緬甸中部廿八日發生規模八點二地震，截至廿九日，至少已一六四四人罹難、三四○八人受傷，及至少一三九人下落不明。震後當地通訊...

泰國樓塌百人失聯 緬甸徒手挖掘救人

規模八點二強震重創緬甸，還震垮泰國曼谷一棟卅多層高樓，救難人員廿九日在瓦礫中偵測到十五人生命跡象，士氣大振，但數十人仍受...

泰國為何災情慘重？高樓、震波共振 抗震設計差

緬甸廿八日強震，少有地震的鄰邦泰國卻傳災情。新加坡專家韋生吉認為，泰國城市高樓密集，地震波和盆地中的高樓產生共振，加上部...

泰辦公第一高樓…興建中審計局樓塌 陸企合建

緬甸廿八日大地震傷亡慘重，鄰近緬甸的泰國曼谷一棟由大陸企業與泰國企業合建、高度三十三層的泰國審計局新大樓也倒塌，造成多人...

緬甸軍方據報強震後繼續空襲「緊急狀態」地區

緬甸中部28日遭遇芮氏規模8.2強震，軍政府宣布第二大城瓦城和首都奈比多在內的大部分地區進入緊急狀態，但有消息指出，緬軍...

泰王贊助全國地震傷者治療 泰總理稱國家已恢復正常

泰國昨天遭鄰國緬甸發生規模7.7強震波及，首都曼谷有建物崩塌造成死亡。泰王今天除了向罹難者家屬致哀，並宣布贊助全國受災傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。