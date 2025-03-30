緬甸地震 日本政府宣布將提供救援物資

緬甸發生震矩規模7.7強震，日本政府今天宣布將提供救援物資等，至於具體的品項、搬運方法，今後將進一步研議。

緬甸中部實皆市（Sagaing）西北部昨天發生規模7.7淺層地震，數分鐘後又發生規模6.4餘震，受災情況嚴重。

日本政府今天表示，鑑於緬甸發生強震，將提供救援物資等協助。

日本外務大臣岩屋毅今天發布訊息向緬甸民眾表達慰問。岩屋表示，「聽聞緬甸中部發生地震，緬甸國內災情嚴重，我著實感到心痛。我想對受害者表達由衷的慰問之意」。

岩屋還說：「期待受害者早日恢復（正常生活），災區儘早重建。我們與日本的好友緬甸民眾同在。」

緬甸軍政府今天表示，這場強震截至目前為止，已知緬甸各地死者達1644人死亡、傷者3408人、失聯者139人。預料死傷人數持續增加，緬甸軍政府請求國際社會提供支援。

日本駐緬甸大使館表示，震央附近的第2大城瓦城（Mandalay）有2名日本人受傷，在醫院接受治療後並未住院，無生命危險。(編輯：韋樞)