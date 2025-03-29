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泰王贊助全國地震傷者治療 泰總理稱國家已恢復正常

中央社／ 曼谷29日綜合外電報導
泰國國王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）。（歐新社）
泰國國王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）。（歐新社）

泰國昨天遭鄰國緬甸發生規模7.7強震波及，首都曼谷有建物崩塌造成死亡。泰王今天除了向罹難者家屬致哀，並宣布贊助全國受災傷者住院治療。泰國總理則宣告國家已恢復正常。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，泰國國王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）與王后、王子今天一同向全國罹難者家屬表達「深切的悲痛與慰問」。

泰國王室還在聲明中宣布，他們已指示將全國所有入院治療的地震傷者納入「王室贊助」傷患。

曼谷至少已有10人死於這場地震。當地1棟興建中的高樓被震垮，據信還有數十人仍被困於瓦礫堆下，當局正在加緊搜救。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天則宣布國家「已經恢復正常」。她表示曼谷只有1棟興建中的建築物因為這場地震而倒塌，沒有其他建築物有類似程度受災。

貝東塔說，她已委派泰國內政部公共工程暨城鄉規劃局（Department of Public Works and Town & CountryPlanning）

調查這棟建物倒塌的原因，並檢討是否修改建築標準。

地震 緬甸 緬甸強震

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