全網封口令？緬甸強震震倒泰中合資高樓 環時前總編發文也遭下架

緬甸28日下午發生強震，震波影響周邊，遠在1千公里之外的泰國曼谷，一處興建中的國家審計署辦公大樓倒塌引發關注。大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進昨在微博發文稱，「這座倒塌大樓估計要遭設計和質量追究。」不過該文在微博下架，但仍在陸媒「觀察者網」的「風聞社區」欄目刊登。

胡錫進稱，「這是老胡從即時新聞上見過的最慘烈的大樓被震塌的情景。大白天，大概有不少施工者被埋。希望能多有些倖存者」，胡亦提及，從網路的影片上看，曼谷當時震得並不厲害，畢竟離震央挺遠，「這座倒塌大樓估計要遭設計和質量追究。」

新華社28日從曼谷發布的「強震造成泰國曼谷在建高樓倒塌1死43人失蹤」文章，29日搜尋時已在新華網、央視網下架。

大陸財新網28日稱，這棟倒塌大樓是中國「中鐵十局」首個海外超高層建築，主體辦公樓33層，地震中結構損壞、全部倒塌。

財新網引述泰媒PBS Thai表示，泰國審計長辦公室發言人Sutthipong Bunnithi稱，受緬甸強地震的影響，正在建設中的泰國新國家審計局辦公樓大樓結構損壞，全部倒塌。截至目前，該大樓的建設進度為30%。

上述發言人表示，該項目2020年動工，曾因新冠疫情一度暫停。該項目由義大利-泰國發展公共有限公司（Italian-Thai Development Company）和中鐵十局（泰國）有限公司組成的聯合體（ITD-CREC）實施。

財新網引述中鐵十局集團公眾號，2024年3月31日，該辦公樓主體結構封頂，全面進入裝飾裝修階段。中鐵十局介紹，這是全局在海外首個承建的超高層建築，項目西臨曼谷火車站、東側與曼谷國家公園相望，建成後主要為泰國國家審計局等相關政府職能部門服務。