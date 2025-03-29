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泰總理貝東塔宣布泰國「恢復正常」 曼谷僅審計署新大樓倒塌

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
泰國總理貝東塔（中）28日抵達曼谷倒塌大樓現場了解災情。圖／法新社
泰國總理貝東塔（中）28日抵達曼谷倒塌大樓現場了解災情。圖／法新社

美國CNN報導，泰國首都曼谷遭強震襲擊後，總理貝東塔宣布泰國「已恢復正常」。她說，曼谷只有一棟建築物倒塌，當地其他大樓沒有受到類似影響。倒塌的大樓就是曼谷洽圖洽（Chatuchak）區興建中的國家審計署新辦公大樓。

貝東塔說：「我們已指示公共工程和城鄉規畫部調查倒塌大樓的狀況，以及建築物未來的相關標準。」

泰國至少10人在強震中遇難。而此次強震震央所在地緬甸則已知超過1000人罹難。

泰國總理貝東塔28日抵達曼谷倒塌大樓現場了解災情。法新社
泰國總理貝東塔28日抵達曼谷倒塌大樓現場了解災情。法新社

地震 曼谷 泰國 緬甸 緬甸強震

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