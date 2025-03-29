泰國受緬甸地震波及 曼谷市府將先檢查700多件建物受損
緬甸昨天發生規模7.7強震，鄰國泰國各地包括首都曼谷在內都受到波及。曼谷市長查察今天表示，市府將先檢查700多起建物結構受損案件。
「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，查察（Chadchart Sittipunt）表示，曼谷市府已收到2000件建物災損通報，市府會先從這些案件來進行市內建物初步安全檢查，並依受損嚴重程度來安排檢查順序。
查察說：「我們將從今天起馬上展開行動。透過市府的Traffy Fondue市民通報系統，我們能根據精確的GPS定位來進行初步檢查。志願工程師將無須親自前往每個地點進行基本篩檢，就能進行調查。」
曼谷副市長威薩努（Wisanu Subsompon）則表示，市府已與泰國內政部公共工程局做出決定，市內的政府建物將由公共工程局負責檢查，市府則檢查市民通報的建物受損案件。
威薩努說，曼谷當局預定今天內檢查700多起案件，依受損嚴重程度安排檢查順序。
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