緬甸強震波及「KK園區」？他揭當地災況 受困豬仔絕望訊息曝光

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，鄰近國家也傳出災情，泰國還有一棟興建中高樓被震垮。然而，外界關注的緬甸KK詐騙園區卻未受到影響，據了解，受困園區的「豬仔」原本寄望地震破壞設施、提供逃脫機會，但隨著確認園區未受損，他們的逃亡夢想再次落空，陷入更深的絕望。

根據馬來西亞媒體「中國報」報導，這起地震震央距離KK詐騙園區逾800公里，儘管多地建築倒塌、基礎設施受損，但園區結構穩固，並未發生明顯災害。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）公關總監辜健鈫指出，若KK園區受緬甸強震波及，或許能為「豬仔」尋得逃脫機會，因此在第一時間即用WhatsApp聯絡受困者，了解當地受災情況。

然而，該名受困者透露，園區內雖有輕微晃動，但未造成任何損害，園區運作仍然如常，詐騙集團的監管與控制未見鬆動，讓他們的逃脫希望徹底破滅，「我也希望發生地震的是這裡，這樣我們就可以跑出去了，結果沒有影響。」

近年來，緬甸KK園區因涉及跨國詐騙、人口販運等非法行為而受到國際關注。該園區內關押大量來自各國的受害者，他們多數是在求職陷阱中受騙，抵達後即被強迫從事網路詐騙活動。部分受害者曾嘗試逃脫，但因園區內部管理嚴密、四周均有武裝人員巡邏，成功機會極低。此次緬甸地震一度讓部分受害者燃起脫逃希望，不過這場天災並未改變他們的處境，反而加深了他們的無助感。

對此，辜健鈫指出，現階段仍不是營救受困者的最佳時機，但MHO組織會盡力尋找方法和機會，來拯救被困在詐騙園區的受害者。