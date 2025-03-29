台夫妻遇緬甸大地震 妻子仍受困倒塌旅館逾24小時現況曝光

緬甸台商、愛緬基金會執行長趙德仁今天接受中央社訪問表示，來自台灣的林姓夫婦昨天在瓦城長城飯店遇到地震，飯店倒塌，先生因靠近門口第一時間幸運逃出，但林妻還被困在裡面，目前已被困逾24小時，身體虛弱但尚無大礙。

林妻手機已沒電，但透過飯店員工的無線對講機還可以對話，只是聲音虛弱。

據飯店方面表示，該飯店目前包括5名員工及客人等約8人，都還困在低樓層無法出來，救援人員還在持續救援中。目前當地大型機具進不來，救援人員只能徒手挖開瓦礫石塊，希望儘快把林妻等人救出來。

幸運逃出的林先生今天血壓一度飆高，但目前尚無大礙。趙德仁代表台灣駐緬甸代表周中興致贈慰問金。

趙德仁表示，目前瓦城挖掘救援有序進行中，外地的救援隊人員也大批進入瓦城，雖然震災救援經驗不足，但尚稱有序救援。

目前瓦城已經基本上算是停電，交通方面機場短時間內無法使用，只能開車前來，但高速公路與省道，都有不同程度的損壞，要交替使用。

昨天緬甸強震，趙德仁剛好在瓦城出差，他說才離開飯店坐上車3分鐘就發生地震，在車上看著路旁的房子一間間倒下來，非常怵目驚心。