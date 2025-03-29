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緬甸強震災情慘…軍政府罕見求援 多國出動搜救隊趕赴當地協助

中央社／ 曼谷29日綜合外電報導
緬甸昨天發生強震造成至少逾千人死亡，緬甸軍政府罕見向國際求援，大陸、印度與俄羅斯等多國搜救團隊陸續趕赴當地協助搜尋生還者。圖／新華社
緬甸昨天發生強震造成至少逾千人死亡，緬甸軍政府罕見向國際求援，大陸、印度與俄羅斯等多國搜救團隊陸續趕赴當地協助搜尋生還者。圖／新華社

緬甸國內關鍵基礎設施因內戰癱瘓，如今規模7.7強震造成至少逾千人死亡，緬甸軍政府罕見向國際求援，中國、印度俄羅斯等多國搜救團隊陸續趕赴當地協助搜尋生還者。

路透社報導，緬甸軍政府今天在官媒發布聲明說：「受（地震）影響地區目前正在進行搜救行動。」

據報，一支中國搜救隊率先抵達緬甸商業大城仰光（Yangon），俄羅斯、印度、馬來西亞與新加坡等國也已經或準備派出搭載救援人員與物資的飛機前往緬甸。

美聯社報導，中國官媒新華社及中國環球電視網報導，由37人組成的中國團隊今天稍早攜地震偵測儀器、無人機和其他物資從雲南抵達仰光，另一支82人隊伍稍後則從北京出發；民間的藍天救援隊也派16名成員帶著醫療急救包、發電機等物資從雲南前往緬甸北部。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國國家主席習近平今天與緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min AungHlaing）通話後，中國援外機構宣布將給予緬甸價值1億人民幣的人道援助。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，俄國緊急事務部已向緬甸派遣2架飛機，上面搭載120位救援人員和物資，其中包括麻醉師、心理學家及搜救犬。

印度派出救援及醫療團隊和物資，其外交部宣布一架C-130運輸機今天已降落緬甸。馬來西亞外交部宣布，明天將派50人至災情最嚴重地區提供協助。

根據路透社，韓國表示將透過國際組織，提供緬甸首批價值200萬美元的人道援助。

至於美國，華府雖與緬甸軍政府關係緊張並制裁敏昂萊等官員，總統川普（Donald Trump）仍表態「我們會出手幫忙」。

美聯社提到，紐西蘭宣布將藉國際紅十字會（International Red Cross）捐款200萬紐幣協助緬甸應變災情。

香港當局表示將派救援隊前往緬甸。台灣消防署則有搜救人員126人、搜救犬6隻及各式裝備器材15公噸整備待命。

聯合國也撥款500萬美元展開救援工作。

英國廣播公司（BBC）報導，東南亞國家協會（ASEAN）宣布將支持緬甸、泰國救災，東協會密切合作以協調人道援助，確保進行及時且有效的人道應變工作。

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