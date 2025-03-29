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緬甸8.2強震逾千人死亡 東協外長聯合聲明待命救災

中央社／ 吉隆坡29日專電
緬甸發生芮氏規模8.2地震，死亡人數破千，周邊國家也受波及。圖／法新社
緬甸發生芮氏規模8.2地震，死亡人數破千，周邊國家也受波及。圖／法新社

緬甸發生芮氏規模8.2地震，死亡人數破千，周邊國家也受波及。根據東協外長聯合聲明，東協成員國隨時待命支援緬甸與泰國救災與災後重建工作。

緬甸昨天發生芮氏規模8.2地震，震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近瓦城（Mandalay）附近，地震深度僅10公里為淺層地震。緬甸兩大城市瓦城與仰光的電力與通訊都中斷，強震迄今造成逾1000人死亡，另有2000多人受傷。

馬來西亞今年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，首相安華（Anwar Ibrahim）對這次地震造成的建物倒塌、平民死傷與受困感到痛心，也向罹難家屬表達哀悼之意，大馬願意提供協助。

大馬外交部今天發布東協外長聯合聲明，對緬甸與泰國地震災情表達誠摯哀悼。

聲明說，這次天災不僅導致嚴重的生命損失，也對瓦城、奈比多、曼谷、清邁及周邊地區造成廣泛破壞。東協重申盼受地震影響的家庭和社區要團結。

聲明指出，東協已意識到人道協助的迫切需求，準備進行救援與重建工作，根據緬甸與泰國確認的優先事項提供協助，包括部署東協緊急回應與評估小組（ERAT）、利用東協災難緊急物流系統（DELSA）與動員都市搜尋與救援隊伍（USAR）。

對於這起地震造成的傷亡，東協外長聯合聲明重申團結並致力協調人道援助、支持促進救援行動，確保在東協人道援助中心（AHA Centre）協助之下能及時與有效的回應人道需求。

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