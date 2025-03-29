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12層樓剩兩層！緬甸地震重創瓦城 志工徒手挖掘：能救一個是一個

中央社／ 花蓮縣29日電
緬甸昨天發生大地震，瓦城很多房屋倒塌，讓許多當地居民受困。圖／法新社
緬甸昨天發生大地震，瓦城很多房屋倒塌，讓許多當地居民受困。圖／法新社

緬甸昨天發生規模7.7地震，正巧返台躲過強震的仰光華僑李金蘭轉述，瓦城很多房屋倒塌，都有人受困，「現場人員有人徒手挖掘，能救一個是一個」，當地急需救援人力。

李金蘭接受中央社記者電話採訪指出，她住在仰光，地震前2天正好回台灣，28日地震發生當下正與家人視訊，看到畫面一陣搖晃，家人直呼「地震搖得頭很暈」，所幸家人都很平安。

李金蘭是慈濟基金會緬甸志工，地震發生後志工們互相聯繫，掌握到瓦城（Mandalay）、實皆（Sagaing）、奈比多（Naypyidaw）地區災情嚴重，很多樓房倒塌；震後很多地方網路及通訊斷訊，因此還有很多人聯繫不上。

李金蘭說，經慈濟基金會在瓦城的志工們初步回報，瓦城好幾棟大樓、民宅或學校倒塌，有棟12層樓建築只剩2層樓，也有棟12層樓建築只剩一半，都有人受困，「現場人員有人徒手挖掘，能救一個是一個」，當地非常需要救援人力。

她說，目前緬甸進入夏天高溫，白天平均都有攝氏37度以上，災區急需飲用水、藥品、食物跟毯子。她坦言，過去在地提供援助，軍政府傾向統一接收資源後分配，目前在地志工還在評估如何提供災民最必要且即時的協助。

李金蘭說，過去一年有感覺地震變多，但都只是輕輕搖幾下；緬甸地震不多，所以建物都沒有防震需求，碰上大地震，很多建物都撐不住。

主要災區之一的瓦城距仰光約600公里，李金蘭說，開高速公路約8小時路程，但震後瓦城2條主要聯外道路中斷或變形，要繞路甚至走山路通行，加上緬甸有宵禁，從仰光前往瓦城可能需要更長時間。

慈濟基金會在仰光有幾百名志工、會員，但當地災情嚴重，連勘災都有困難。李金蘭說，預計4月1日趕回仰光，目前還在討論該如何前進災區援助。

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