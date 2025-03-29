積極伸援手？緬甸強震川普喊「願意幫忙」 美國務卿發文疑洩態度

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震後，美國總統川普表示，已與緬甸當局保持聯繫並將提供協助。但美媒指出，國務卿魯比歐在「X」的發文似乎是指美方願意幫忙，但尚未積極協助。

ABC新聞報導，有記者在白宮媒體活動上問起了緬甸地震，川普表示，「我們會幫忙，發生的事情太可怕了，我們已經跟該國進行過對話」，但沒有詳細說明美國計畫如何送出外援。

魯比歐隨後在「X」發文表示，「我向受到地震影響的緬甸和泰國人民祈禱，我們已經與這些國家保持聯繫，正如美國總統所說，隨時準備提供協助」，同時證實國務院在地震影響國家的團隊均安全且無人失蹤；美國駐緬甸大使館暫時中止了非緊急領事服務，駐泰代表團則沒有通報任何服務中斷。

ABC新聞指出，魯比歐的推文似乎表明，川普的意思是美國願意幫忙，而不是積極協助。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，儘管美國國際開發總署（USAID）內部動盪，但美方保留了「一支有能力在災難發生時進行應對的災難專家團隊」；這支隊伍名為「災難救援反應小組」（Disaster Assistance Response Team），通常稱之為DART小組。

布魯斯指出，「這些專家小組提供緊急援助，包括災後所需的食物和安全飲水，美國正在根據請求和動態報告評估援助需求」，但表明國務院仍處於待命狀態，「我可以告訴你們的是，我們等待正式請求。我們已經做好準備，顯然，我們正在觀察發生的事情」。

布魯斯也堅稱，儘管USAID重組與資金反覆變動，「如果有援助請求，且收到的時候，對我們履行職責的能力沒有影響」。