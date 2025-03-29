緬甸強震傳國人遇險！丈夫獲救 妻子仍受困倒塌旅館

外交部廿九日表示，在瓦城（曼德勒）因建物倒塌一度失聯的我國籍女性，已經確認平安，另有一對夫妻檔旅客所投宿的旅館倒塌，先生已獲救僅有輕傷，太太受困於倒塌建築，但可對外通訊，當地人員正試圖救援中。我方駐緬、泰代表處第一時間均向當地國政府表達，搜救隊隨時可出發，目前尚未接到對方要求派遣。

外交部表示，鑒於緬甸各地陸續傳出災情，我方代表處目前正繼續全面清查，了解有無其他國人受災待援。外交部也於廿八日地震當晚，更新該國旅遊警示為橙色（避免非必要旅行），因為瓦城與首都奈比多的基礎建設受重創，部分地區建物倒塌、道路崩裂、電力及網路中斷、道路及空中交通受阻，加上餘震不斷，對外通聯困難，建議民眾避免前往。

外交部強調，緬甸政府已表示願接受外界協助，我國駐泰代表處及駐緬代表處均於第一時間向兩國政府表達，願意派遣搜救隊協助兩國賑災，相關人員裝備隨時可出發。但據了解，目前只有仰光國際機場可供使用，距離災區瓦城的陸路距離近六百公里，對外交通狀況尚不明，泰緬兩國仍需考量當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團隊的整體規劃與後勤支援能力等，再回覆我方派遣搜救隊的需求。我方將持續向兩國政府表達，台灣各界的援助意願。