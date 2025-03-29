快訊

缺陷故障頻傳！泰中合資21億高樓震垮 大陸海外建設幾乎全出事

「要關到死？」黃國昌幫柯文哲申請自費醫生 盤坐北所門口抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸強震傳國人遇險！丈夫獲救 妻子仍受困倒塌旅館

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
緬甸文化與宗教重鎮瓦城歷史悠久的寺院，在28日的大地震中被毀。圖為被震垮的寺廟。圖／路透
緬甸文化與宗教重鎮瓦城歷史悠久的寺院，在28日的大地震中被毀。圖為被震垮的寺廟。圖／路透

外交部廿九日表示，在瓦城（曼德勒）因建物倒塌一度失聯的我國籍女性，已經確認平安，另有一對夫妻檔旅客所投宿的旅館倒塌，先生已獲救僅有輕傷，太太受困於倒塌建築，但可對外通訊，當地人員正試圖救援中。我方駐緬、泰代表處第一時間均向當地國政府表達，搜救隊隨時可出發，目前尚未接到對方要求派遣。

外交部表示，鑒於緬甸各地陸續傳出災情，我方代表處目前正繼續全面清查，了解有無其他國人受災待援。外交部也於廿八日地震當晚，更新該國旅遊警示為橙色（避免非必要旅行），因為瓦城與首都奈比多的基礎建設受重創，部分地區建物倒塌、道路崩裂、電力及網路中斷、道路及空中交通受阻，加上餘震不斷，對外通聯困難，建議民眾避免前往。

外交部強調，緬甸政府已表示願接受外界協助，我國駐泰代表處及駐緬代表處均於第一時間向兩國政府表達，願意派遣搜救隊協助兩國賑災，相關人員裝備隨時可出發。但據了解，目前只有仰光國際機場可供使用，距離災區瓦城的陸路距離近六百公里，對外交通狀況尚不明，泰緬兩國仍需考量當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團隊的整體規劃與後勤支援能力等，再回覆我方派遣搜救隊的需求。我方將持續向兩國政府表達，台灣各界的援助意願。

地震 外交部 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸高速公路遭破壞、曼德勒國際機場暫關閉 救難人員和物資難進災區

緬甸強震傳災情 1台人受困倒塌旅館！我外交部曝現況

威力驚人！緬甸強震死傷破千人 日專家：規模達到「能登強震2倍」

緬甸地震波及泰國…曼谷留學生光腳逃30層樓 絕望給家人留遺言

相關新聞

緬甸強震傳國人遇險！丈夫獲救 妻子仍受困倒塌旅館

外交部廿九日表示，在瓦城（曼德勒）因建物倒塌一度失聯的我國籍女性，已經確認平安，另有一對夫妻檔旅客所投宿的旅館倒塌，先生...

積極伸援手？緬甸強震川普喊「願意幫忙」 美國務卿發文疑洩態度

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震後，美國總統川普表示，已與緬甸當局保持聯繫並將提供協助。但美媒指出，國務卿魯比歐在「...

缺陷故障頻傳！泰中合資21億高樓震垮 大陸海外建設幾乎全出事

緬甸地震，泰國曼谷一處據傳由中國建設公司承建的興建中大樓倒塌，引發外界對中國工程品質的擔憂。回顧近幾年中國海外建設的工程...

緬甸強震 曼谷倒塌大樓發現15人生命跡象！深埋數公尺「救援難度極高」

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，毗鄰的泰國也受到地震波及。首都曼谷洽圖洽（Chatuchak）區興建中的國家審計署...

震毀交通…緬甸地震各地傳災情 世界展望會揭救難人員「最大挑戰」

緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，已知造成1002人罹難、2376人受傷，另有30人下落不明，各地傳出房屋倒塌、道路...

緬甸強震！台夫妻居住旅館倒塌 尪脫困傷況曝光、妻子仍受困

緬甸昨天發生規模7.7地震，外交部今天表示，已聯繫上因瓦城當地建築物倒塌而失聯的女性台灣人。另有一對台灣夫妻所在旅館倒塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。