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震毀交通…緬甸地震各地傳災情 世界展望會揭救難人員「最大挑戰」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
緬甸第二大城瓦城建築因強震倒塌，救難人員29日正進行救援行動。新華社
緬甸第二大城瓦城建築因強震倒塌，救難人員29日正進行救援行動。新華社

緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，已知造成1002人罹難、2376人受傷，另有30人下落不明，各地傳出房屋倒塌、道路斷裂和機場關閉等災情。英國天空新聞報導，緬甸世界展望會會長金敏（Dr. Kyi Minn）表示，救難人員目前面臨的最大挑戰是無法實際進入災區

金敏告訴天空新聞節目主持人安娜．瓊斯（Anna Jones）：「我們無法透過道路前往瓦城，因為高速公路也遭破壞。」

金敏還說，曼德勒國際機場暫時關閉又帶來另一個大挑戰。他補充：「立即發送救援物資非常困難。因此，我們必須找到提供受災地區援助的替代選項。

地震 緬甸 緬甸強震

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