緬甸強震逾千死…泰國同感撼動 台達電、泰金寶：未受影響

緬甸中部當地時間28日中午發生芮氏規模8.2強震，深度僅10公里。鄰近的泰國同感撼動。台灣在泰國營業規模較大的廠商如台達電、金寶等，都表示未受影響。

緬甸大地震發生超過1天，根據緬甸執政軍政府表示，緬甸強震已造成超過1000人死亡，另有2000多人受傷。另外鄰近的泰國也傳出災情，有大樓倒塌。經過1天清查，並未傳出有台商受到太大影響。

在泰國營業規模較大的台達電表示，關於3月28日震央位於緬甸的地震，泰國廠區在感受到搖晃後，第一時間進行疏散，確保人員安全。在1個多小時內，確認建築結構與設施安全無虞後，員工已陸續返回崗位。目前建築和設備無明顯損害。

台達電1988年成立子公司泰達電，前進泰國，泰達電在泰國上市，曾一度榮登泰國市值最大的掛牌公司。去年泰達電也宣布再加碼在當地興建3座新廠，聚焦電源供應器、資通訊基礎設施等相關產品。

面對緬甸大地震，電子代工廠金寶同樣指出，泰國廠經確認沒有人員受傷，且產線正常運作，興建中的廠區也未受影響。

金寶集團旗下泰金寶，在泰國已耕耘超過30年，為東南亞地區重要的電子製造服務供應商，也是泰國當地最大台商之一。