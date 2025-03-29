快訊

TPBL／「叫李雅英來坐腿上」與事實不符 雲豹發聲明並致歉

泰國搜救犬隊挺進強震倒塌現場 徹夜搶救身影「累了就躺瓦礫堆休息」

徐亨欠2億消失演藝圈 「腫到認不出」驚人近況曝光了

緬甸強震逾千死…泰國同感撼動 台達電、泰金寶：未受影響

中央社／ 台北29日電
緬甸中部當地時間28日中午發生芮氏規模8.2強震，深度僅10公里。 歐新社
緬甸中部當地時間28日中午發生芮氏規模8.2強震，深度僅10公里。 歐新社

緬甸中部當地時間28日中午發生芮氏規模8.2強震，深度僅10公里。鄰近的泰國同感撼動。台灣在泰國營業規模較大的廠商如台達電、金寶等，都表示未受影響。

緬甸大地震發生超過1天，根據緬甸執政軍政府表示，緬甸強震已造成超過1000人死亡，另有2000多人受傷。另外鄰近的泰國也傳出災情，有大樓倒塌。經過1天清查，並未傳出有台商受到太大影響。

在泰國營業規模較大的台達電表示，關於3月28日震央位於緬甸的地震，泰國廠區在感受到搖晃後，第一時間進行疏散，確保人員安全。在1個多小時內，確認建築結構與設施安全無虞後，員工已陸續返回崗位。目前建築和設備無明顯損害。

台達電1988年成立子公司泰達電，前進泰國，泰達電在泰國上市，曾一度榮登泰國市值最大的掛牌公司。去年泰達電也宣布再加碼在當地興建3座新廠，聚焦電源供應器、資通訊基礎設施等相關產品。

面對緬甸大地震，電子代工廠金寶同樣指出，泰國廠經確認沒有人員受傷，且產線正常運作，興建中的廠區也未受影響。

金寶集團旗下泰金寶，在泰國已耕耘超過30年，為東南亞地區重要的電子製造服務供應商，也是泰國當地最大台商之一。

台達電 地震 泰國 緬甸 緬甸強震

延伸閱讀

緬甸強震傳災情 1台人受困倒塌旅館！我外交部曝現況

緬甸強震災情嚴重 慈濟調集賑災物資作好馳援準備

緬甸地震波及泰國…曼谷留學生光腳逃30層樓 絕望給家人留遺言

緬甸強震恐打亂行程！ 台灣各家「旅行社、旅遊平台」最新情況曝光

相關新聞

緬甸強震 曼谷倒塌大樓發現15人生命跡象！深埋數公尺「救援難度極高」

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，毗鄰的泰國也受到地震波及。首都曼谷洽圖洽（Chatuchak）區興建中的國家審計署...

緬甸強震傳災情 1台人受困倒塌旅館！我外交部曝現況

緬甸昨天發生規模7.7地震，外交部今天表示，已聯繫上因瓦城當地建築物倒塌而失聯的女性台灣人。另有一對台灣夫妻所在旅館倒塌...

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

昨日（114年3月28日）緬甸中部發生芮氏規模8.2的強烈地震，地震波及鄰近國家，其中泰國首都曼谷亦感受強烈震感，泰國政...

威力驚人！緬甸強震死傷破千人 日專家：規模達到「能登強震2倍」

緬甸中部28日發生芮氏規模8.2強震，災情慘重，死亡人數破千人。日本地質學教授遠田晉次指出，緬甸強震的規模，可能達到20...

緬甸地震波及泰國…曼谷留學生光腳逃30層樓 絕望給家人留遺言

緬甸中部昨日（28日）發生芮氏規模8.2地震，並波及周邊國家，有身處泰國曼谷的大陸留學生向陸媒講述了自己的逃生經歷，期間他絕望爬了30層樓，甚至給家中留遺言。

緬甸強震威力相當於300多枚原子彈 地質學家估未來數月持續餘震

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，已造成超過1千人死亡。地質學家表示，這起地震威力相當於300多枚原子彈爆炸，預估未來數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。