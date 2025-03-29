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緬甸強震死亡人數破千 馬來西亞派救援隊赴重災區

中央社／ 吉隆坡29日專電
緬甸發生強震，死亡人數破千。圖／美聯社
緬甸發生強震，死亡人數破千。圖／美聯社

緬甸發生規模7.7強震，死亡人數破千，周邊國家也受波及，馬來西亞表達哀悼，今天派遣特別災難援助與救援隊（SMART）赴緬甸重災區救援，並協調動員對泰國人道援助。

緬甸昨天發生規模7.7地震，震央位於實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，鄰近瓦城（Mandalay）附近，震源深度僅10公里為淺層地震。緬甸兩大城市瓦城與仰光的電力與通訊中斷，強震迄今造成逾1000人死亡，另有2000多人受傷。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）對強震造成民眾死傷與受困感到痛心，也向罹難者家屬表達哀悼之意，大馬願意提供協助。

副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）今天透過社群媒體平台臉書（Facebook）表示，身為東南亞國家協會（ASEAN）的成員國與夥伴，大馬全力協助受災國家，透過國家天災管理機構（NADMA）強化對區域災害管理合作，提供專業技術和後勤支援，盼減輕災民痛苦，加速災後重建。

他說，這次地震導致緬甸與泰國人民傷亡，建物與公共設施嚴重損毀，目前仍持續進行救援工作。

大馬外交部公告指出，大馬政府透過國家天災管理機構派出2支評估小組進駐緬甸，提供技術支援與災難現場評估，協助人道主義援助與救災，由10人組成的先遣隊伍今天出發，另一支40人隊伍明天出發。

外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）說，東協將根據緬甸與泰國需要協助的優先事項，隨時準備協助應對災難，東盟成員國會透過東協人道援助中心（AHA Centre），確保人道援助工作。

馬來西亞外交部指出，目前所有在緬甸與泰國的大馬公民安全無虞。

這起強震撼動鄰近多國，馬來西亞包括檳城等多個州均感受其威力，幸未造成海嘯威脅。

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