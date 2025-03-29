電話打不通…強震過後親人失聯 在台緬甸華人吐心情：好擔心大家

緬甸發生規模7.7強震災情慘重，在台灣的緬甸華人雯雯過去一整天盯著社群媒體，亟欲得知遠在緬甸瓦城的家人是否安好。她在餐廳裡忙著端咖哩餃等小吃以分散注意力。

目前約有5萬名緬甸華人在台灣，雯雯（Win Win，音譯）是其中之一。她今天在新北市中和區「緬甸街」華新街一家餐館對路透社表示：「我們昨天晚上通話，但今天都聯絡不上。我打不通，好擔心他們。」

緬甸第二大城瓦城（Mandalay）緊鄰規模7.7強震的震央，當地有很多華人，而且不少人與台灣頗有淵源。

台灣外交部今天表示，第一時間已告知緬甸和泰國政府願派遣搜救隊協助，但兩國政府基於當地現況等因素，仍有若干困難待克服，故暫未回覆派遣搜救隊需求。

另一名緬甸華人余育乃（Yee Yu Nai，音譯）坐在緬甸街一家點心店裡滑手機，瀏覽姊妹居住地瓦城的最新消息。

她說：「我知道他們的房子沒問題，因為是新蓋好的，但街道嚴重毀損。」

緬甸街另一位居民表示，她最擔憂緬甸飽受內戰蹂躪，當地局勢動盪。她要求只透露姓氏，以免波及人在緬甸的親友。

她提到仍在瓦城的親戚時說：「我只是覺得不會有人來救他們。」