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緬甸地震波及雲南瑞麗 847戶房屋受損涉及近3000人
緬甸昨天發生規模7.7級強震，影響到鄰近的中國雲南瑞麗市。新華社今天報導，截至今天中午，瑞麗市有847戶居民房屋受損，涉及2840人。
新華社報導表示，瑞麗市消防部門派出搶險救援人員協助民眾，以及出動供電部門人員搶修電力等。瑞麗市已儲備逾千個帳篷及3330張折疊床等應對突發事件。目前瑞麗市水電、交通、通訊正常。
綜合新浪及紅星新聞等陸媒報導，據雲南德宏瑞麗市人民醫院表示，該院已收到2名地震傷者，分別為刮傷及扭傷，都是輕傷，暫時沒有收到特別嚴重的受傷個案。
緬甸地震昨天發生時，瑞麗市民眾也感到強烈搖晃。瑞麗城區一高樓的存水水箱倒塌，水從高處傾瀉而下，衝向地面上正在逃生避險的人群，但沒有傷到人。
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