緬甸強震災情嚴重 慈濟調集賑災物資作好馳援準備
緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，造成超過1000人死亡。慈濟基金會立即連繫當地慈濟人進行關懷，也啟動國際賑災物資整備，調集毛毯、香積飯等物資，待內政部消防署國際救援專機啟動將一同送到當地。
慈濟基金會表示，緬甸昨天發生強震後，立即接獲緬甸、泰國兩地的志工通報，花蓮本會除了關心當地慈濟人的狀況，也與救災單位保持密切聯繫，為賑災做準備。
慈濟基金會表示，在緬甸及泰國都有賑災物資，泰國受災民眾若有需求，可就近直接提供協助，緬甸則需等到當地政府同意，慈濟國際賑災物資也同樣等待緬甸政府放行，可立即進行運送。
此外，慈濟基金會已啟動國際賑災物資整備，調集緊急災害應變物資計有賑災毛毯200條、穀力棒63箱（近2萬條)、香積飯50箱 (4200包) 等， 若內政部消防署國際救援專機啟動，將一同送往當地供救災人員使用。
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