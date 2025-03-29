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緬甸地震波及一度停工 豐田汽車泰國廠重啟運作

中央社／ 曼谷29日綜合外電報導
受到緬甸中部昨天的地震影響，日本汽車製造商位於緬甸東部鄰國泰國的汽車工廠一度停工，但一些企業確認完安全等狀況後已重啟當地工廠運作，其中包含豐田汽車。圖／路透社
受到緬甸中部昨天的地震影響，日本汽車製造商位於緬甸東部鄰國泰國的汽車工廠一度停工，但一些企業確認完安全等狀況後已重啟當地工廠運作，其中包含豐田汽車。圖／路透社

受到緬甸中部昨天的地震影響，日本汽車製造商位於緬甸東部鄰國泰國的汽車工廠一度停工，但一些企業確認完安全等狀況後已重啟當地工廠運作，其中包含豐田汽車（Toyota）。

共同社報導，豐田為了確認安全一度暫停泰國部分工廠運作，並在今天表示目前未接獲員工受災的通報，當前位於緬甸與泰國的所有工廠都在運作。

豐田也指出，「將持續謹慎確認員工、員工家屬、交易對象的狀況，會把安全視為首要之務，做出決策」。

「讀賣新聞」報導，本田（Honda）的泰國廠在地震發生後也一度停工，不過當天已重啟運作；日產汽車（Nissan）也暫停工廠運作，正在確認設備狀況，目前未傳出有員工受災。

泰國副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）昨晚發布聲明說，「目前尚未接獲（地震）嚴重影響泰國經濟與金融系統的報告」。

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