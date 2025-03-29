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緬甸強震遭重創 7-ELEVEN攜手公益團體啟動震災募款

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台結合線上OPENPOINT APP與ibon便利生活站，自3月30日起至4月30日止攜手台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動緊急募款活動。圖／統一超提供
7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台結合線上OPENPOINT APP與ibon便利生活站，自3月30日起至4月30日止攜手台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動緊急募款活動。圖／統一超提供

強震重創緬甸，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台結合線上OPENPOINT APP與ibon便利生活站，分別自3月30日凌晨0點、上午10點起至4月30日止攜手台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動為期32天的緊急募款活動。

緬甸中部當地時間3月28日中午發生芮氏規模8.2地震，深度僅10公里，造成當地多處樓房、大樓毀損，當地政府已宣布進入緊急狀態，各避難所也緊急啟用，需要外界資源即時送暖進災區。

7-ELEVEN表示，持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，「把愛找回來」公益募款平台自1988年起長期關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以最安心、即時、公開的捐款管道，集結全民愛心將資源送進災區救援與重建，自3月30日凌晨0點起至4月30日23點59分止，點選OPENPOINT APP首頁下方「服務」後即可點選「線上捐款」，選擇「支援緬甸震災」類別即可點選欲捐款的團體，依流程步驟完成捐款。

7-ELEVEN表示，全台逾7000家門市ibon便利生活站也開放民眾愛心捐款，自3月30日上午10點起至4月30日23點59分止，民眾可於ibon便利生活站首頁點選右欄快捷鍵「支援0328緬甸震災」按鈕，或首頁點選「儲值/繳費」，選擇慈善捐款，點選「支援0328緬甸震災」類別，選擇捐款對象，即可依操作流程完成每筆100至2萬元不等的捐款，善款不收取手續費，款項全數投入災區救援及重建工作，提供全民24小時全天候最安心便利的捐款平台。

7-ELEVEN也說，緊急募款截止時間將視災情及募款狀況調整，詳細活動辦法依社群公告即時更新為主。

7-Eleven 公益 地震 捐款 緬甸 緬甸強震

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