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關懷緬甸強震！全家啟動手機APP捐款 助緊急救援、災後重建

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家率先透過 「全家愛心大平台」，與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動全家APP捐款，關懷緬甸強震。圖／全家提供
全家率先透過 「全家愛心大平台」，與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動全家APP捐款，關懷緬甸強震。圖／全家提供

緬甸中部日前發生芮氏規8.2強烈地震，當地多區災情慘重，估計有130萬人受到地震衝擊。全家便利商店表示，透過「全家愛心大平台」，與台灣世界展望會、基督教芥菜種會合作，啟動全家APP捐款；只要於全家APP首頁進入「我的公益」，並點選「0328緬甸地震愛心捐款專區」，就可選擇「台灣世界展望會」或「基督教芥菜種會」進行善款代收，成為提供民眾便利捐款管道。

全家表示，除了是最接近民眾的生活平台，更打造「全家愛心大平台」隨時成為嫁接民眾與社會需求的重要橋樑，此次將透由全家APP捐款，協助台灣世界展望會（衛部救字第1131363224號）、基督教芥菜種會（衛部救字第1131363619號）受理各界善款。

全家表示，此次代收善款將由台灣世界展望會、基督教芥菜種會執行，協助緬甸強震災民，服務內容包含提供第一階段之緊急救援、安置受災居民，提供臨時庇護所，提供糧食、飲水、醫療用品等物資與基本生活的協助，及第二階段之生活照顧與災後重建，提供災民生活照顧與心理支持及必要之重建支持，幫助災民走過漫漫重建路，全家誠摯邀請社會大眾透過「全家APP捐款」，匯聚愛心，共同援助緬甸。

全家 公益 地震 捐款 緬甸 緬甸強震

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