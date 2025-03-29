緬甸強震逾千人喪命 南韓捐助6600萬元救災
緬甸28日發生震矩規模7.7強震，軍政府罕見請求國際協助。韓國外交部今天表示，決定向緬甸捐助200萬美元（約新台幣6600萬元）人道支援用於救災。
韓國外交部聲明表示，為協助緬甸迅速進行強震救災，韓國政府將透過國際機構捐助200萬美元規模的人道支援。
聲明指出，希望這次馳援有助救災工作，韓國政府也將密切關注緬甸災情，考慮是否提供後續支援。韓國外交部長趙兌烈28日晚間也透過社群網站表達關切。
緬甸昨天發生規模7.7淺層地震，據執政軍政府統計，目前已知有1000多人喪命、2300多人受傷。
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