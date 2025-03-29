緬甸強震曼谷大樓「瞬間倒塌」 工人淚曝逃生經歷：找不到弟弟

緬甸昨天發生規模7.7強震，鄰國泰國首都曼谷一棟興建中的30層高樓在「一瞬間」震垮，一名建築工人今天描述他是如何死裡逃生。

緬甸中部當地時間昨天中午12時50分（曼谷時間下午1時20分；台灣時間下午2時20分）左右發生規模7.7強震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，震源深度僅10公里，緬甸軍政府表示，目前至少已有694人不幸罹難。

此外，鄰國中國、泰國皆感受到撼動。在曼谷，一棟興建中的30層大樓短短數秒就被夷為平地。

法新社報導，家屬淚流滿面聚集在大樓廢墟旁，懷抱著一絲希望，盼大樓震垮時正在裡面工作的摯愛親人能活著被找到。

這棟大樓原本是為了容納政府辦公室而興建。建築工人金翁（Khin Aung，音譯）告訴法新社，當時他的弟弟才剛進去準備上工，大樓就垮了。

他說：「下午1時左右，我下工後走到外面裝水，出來之前看到我弟弟。」

金翁說：「當我走出來，我看到漫天沙塵，便趕緊跑著遠離這棟正在倒塌的建築物。」

他說：「我用視訊打給我的弟弟和朋友們，但只有一人接聽，我看不到他的臉，只聽到他在奔跑。」

「當時整棟建築物都在搖晃，但通話到一半電話就斷了，建築物就倒了。」

當局表示，可能有多達100名工人被困在大量瓦礫和扭曲的金屬下，至少有5人證實罹難，但死傷人數幾乎篤定還會攀升。

金翁說：「我無法形容我的感受，這一切就在一瞬間發生…大樓倒塌時，我所有朋友和弟弟都在裡面。我已經無話可說。」

許多工人來自緬甸，他們來到曼谷，希望能在這個和平的國家找到穩定的工作和比祖國更高的薪資。

許多緬甸工人的家屬今天聚集在事發地點，盼能打聽失蹤親人的消息。

金翁表示，他弟弟已婚，育有兩個小孩，在曼谷工作了6個月。

他說：「我聽說他們把20名工人送往醫院，但我不知道有哪些人，也不知道我的朋友和弟弟是不是在其中。」

「我希望我的弟弟和朋友們都在醫院。如果他們在醫院，我就有希望；如果他們還在這棟大樓底下，就沒有生還的希望。」